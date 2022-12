Post Trauma bringt Psycho-Horror auf PC und Konsolen: Im eigenen Kopf gefangen

Publisher Raw Fury und Entwickler Red Soul Games wagen sich mit Post Trauma in die Abgründe des menschlichen Gehirns und zeigen eine Horrorgeschichte, in der ein Mann in einer surrealen Welt gefangen ist.

Perfekt, wenn ihr auf kultige Horrorspiele und Psycho-Terror steht

Klassischen Horror-Game-Elementen wird hier eine Prise Modernität verpasst. Gewalt, Blut und Verstümmelung gehören zum Spiel dazu. Und in der angepriesenen High-Fidelity-Grafik trifft das sicher nicht den Geschmack jedes Spielers.

Auf Steam könnt ihr euch diesen Psycho-Horror-Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Ein Veröffentlichungsdatum oder ein spezielles Zeitfenster gibt es für diese Reise durch die tiefsten Gräben des menschlichen Geistes nicht.