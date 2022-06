PowerA feiert den Cuphead-DLC mit neuem Xbox- und Switch-Controller

Anlässlich des kommenden DLCs The Delicious Last Course für Cuphead von Entwickler Studio MDHR veröffentlicht PowerA einen speziellen Controller.

Diesen bekommt ihr in einer Version für die Xbox Series X/S und in einer zweiten Variante für die Nintendo Switch.

Mit und ohne Kabel

Bei dem Xbox-Controller handelt es sich um eine kabelgebundene Version, den Switch-Controller könnt ihr auch drahtlos verwenden.

Beide Controller bringen jeweils zwei programmierbare Buttons auf der Rückseite mit sich. Auf der Xbox habt ihr obendrein Vibrationen, während ihr auf der Switch die Bewegungssteuerung einsetzen könnt (dafür gibt’s keine Vibrationen).

Nach den bereits veröffentlichten Cuphead-Controllern von PowerA mit Cuphead darauf ist auf den beiden Controllern zum DLC Ms. Chalice abgebildet.

Die Controller sind ab sofort bei PowerA erhältlich, auf den DLC The Delicious Last Course für Cuphead müsst ihr noch bis zum 30. Juni 2022 warten.