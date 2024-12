PowerA Fusion Pro 4 Wired Xbox Controller im Test - Funktioniert, ist aber nicht perfekt

Gut funktionierender Controller mit interessanten Extras, dessen Buttons auf der Rückseite jedoch nicht wirklich überzeugen können.

PowerA wirft regelmäßig neue Controller auf den Markt, wobei das Unternehmen besonders die Märkte in den USA und Kanada bedient. Aber auch hierzulande kommt man an die Controller, etwa den neuen Fusion Pro 4 für die Xbox (und PC) in der kabelgebunden Variante. Der bringt einige interessante Features mit sich und kostet um die 70 bis 80 Euro. Aber lohnt er sich auch?

PowerA Fusion Pro 4 Wired Release: Oktober 2024

Hersteller: PowerA

Preis: ca. 70 bis 80 Euro

Box & Zubehör: Viele Extras gibt es beim Fusion Pro 4 nicht. Neben dem Controller findet ihr noch eine kleine Anleitung in der Verpackung, ebenso darf ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C) nicht fehlen. Mit einer Länge von drei Metern fällt das üppig aus, für mein Wohnzimmer-Setup hätten es aber gerne auch 3,5 oder vier Meter sein dürfen.

Design und Verarbeitung: Beim Design orientiert sich der Fusion Pro 4 am normalen Xbox-Gamepad, hinzu kommen dann einige Extras. Vom Feeling her liegt er gut in der Hand und verfügt über gummierte Griffe, auf denen ein winziges Logo von PowerA als Oberfläche dient. Das sorgt für etwas mehr Halt, fühlt sich meines Erachtens aber nicht so angenehm an wie bei den offiziellen Microsoft-Controllern.

Neben den normalen Buttons und Sticks gibt es einen Regler für die Lautstärke auf der Vorderseite sowie vier programmierbare Buttons auf der Rückseite, weiterhin lässt sich der Auslöseweg der Trigger mechanisch in drei Stufen einstellen. Bei den Sticks setzt PowerA auf Hall-Effect-Sensoren, zudem will man mit seinen Quick-Twist-Thumbsticks punkten. Indem ihr den Stick nach rechts dreht, könnt ihr drei verschiedene Höhen durchschalten.

PowerA Fusion Pro 4 Wired Xbox Controller - Bilder 1 of 4 Attribution

Tasten, Tippgefühl und Performance: Wie schon erwähnt, liegt der Controller sehr gut in der Hand und ist erwartungsgemäß leichter als ein Controller mit Batterien beziehungsweise Akkus. Die Tasten und Sticks auf der Vorderseite sind gut erreichbar, wie ihr es von den offiziellen Pads kennt, bei den Buttons und beim Steuerkreuz kommen Rubberdomes zum Einsatz. Die Tasten auf der Rückseite befinden sich wiederum auf der hinteren Seite der Griffe. Hier kann es in der Hitze des Gefechts oder beim Drehen des Controllers vorkommen, dass ihr einen Button versehentlich drückt. Die Platzierung ist meines Erachtens nach nicht unbedingt optimal gewählt. Zudem ist der Abstand zwischen den beiden Buttons kaum zu spüren, was die Unterscheidung erschwert. Den hätte man noch vergrößern und besser hervorheben können.

Die Änderung der Trigger-Empfindlichkeit funktioniert indes ebenso gut und zuverlässig wie das Verstellen der Stick-Höhe. Das klappt natürlich auch unabhängig voneinander, sodass ihr das je nach Situation, Spiel oder Genre anpassen könnt, wenn ihr vielleicht etwas präzisere Bewegungen haben möchtet.

Insgesamt leisten die normalen Funktionen gute Dienste und bis auf die Buttons auf der Rückseite klappt auch der Rest gut. Die verbauten Motoren sorgen für ein ordentliches Feedback und beim Spielen wurden Eingaben präzise und schnell übertragen.

Software: Zur Anpassung könnt ihr am PC die Software von PowerA verwenden. Damit lässt sich die Tastenbelegung ändern, ebenso nehmt ihr Einstellungen an den Totzonen vor oder könnt bei den Vibrationen und im Audio-Bereich Feintuning betreiben. Unterschiedliche Profile können aber nicht angelegt beziehungsweise gespeichert werden.

Zu kaufen gibt es den PowerA Fusion Pro 4 Wired unter anderem bei Media Markt oder Proshop.de.

PowerA Fusion Pro 4 Wired - Fazit

Grundsätzlich funktioniert der Fusion Pro 4 von PowerA zuverlässig und gut. Allerdings muss man auch sagen, dass ich für den geforderten Preis, der über einem kabellosen Xbox-Pad liegt, doch bessere Buttons auf der Rückseite oder die Möglichkeit zum Anlegen von Profilen für verschiedene Spiele gewünscht hätte. Würde ich die Buttons auf der Rückseite regelmäßig nutzen, würde mich das versehentliche Auslösen, das mir häufig passiert ist, vermutlich eher stören. Punkten kann der Controller hingegen mit seinen in der Höhe verstellbaren Sticks, den anpassbaren Triggern und Hall-Effect-Sticks. Angesichts der erwähnten Problematik würde ich ihn dennoch nicht uneingeschränkt empfehlen.