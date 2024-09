Predator: Hunting Grounds gibt sein Debüt auf Xbox Series X/S - Und eine PS5-Version kommt auch

IllFonic und 20th Century Games bringen den asymmetrischen Shooter Predator: Hunting Grounds auf weitere Plattformen.

Am 1. Oktober 2024 erscheint das Spiel einerseits für die PlayStation 5 und andererseits für die Xbox Series X/S, wodurch es sein Debüt auf der Xbox gibt.

Verschiedene Editionen

Ursprünglich erschien Predator: Hunting Grounds im April 2020 für den PC und die PlayStation 4.

Ab dem 1. Oktober 2024 wird es auf den neuen Plattformen erst einmal digital erhältlich sein, eine physische PS5-Version wird am 12. November 2024 veröffentlicht.

Digital wird das Spiel dabei in drei verschiedenen Editionen angeboten:

bekommt ihr das Basisspiel mit einem Bonus - der gefürchtete Feral Predator, ausgestattet mit Crossbolt Gun, Combistick und Shield. Die Jungle Edition bietet euch den oben genannten und viele weitere der beliebten Predators: City Hunter ('97), Samurai, Valkyrie und Viking, alle mit eigenen Waffen ausgestattet.

bietet euch den oben genannten und viele weitere der beliebten Predators: City Hunter ('97), Samurai, Valkyrie und Viking, alle mit eigenen Waffen ausgestattet. Die Yautja Edition bezeichnet man schließlich als das ultimative Fanpaket. Diese Edition schaltet das Basisspiel, den Feral Predator und fast alle DLC-Predators frei - Bionic Predator, City Hunter ('97), Cleopatra, Emissary, Exiled, Samurai, Valkyrie, Viking, Wolf, Hunting Party (Captured, Falconer und Mr. Black Predators), Hunting Party 2 (Amazon und Pirate Predators), Hunting Party 3 (Celtic, Chopper und Scar Predators), alle ausgestattet mit individuellen Waffen.

Der Feral Predator stammt dabei aus dem neuesten Predator-Film Prey und "ist ein Titan, der auf jedem Planeten, den er entdeckt, die schwierigste und brutalste Beute jagt", heißt es. "Der Feral Predator hat sich eine einzigartige Rüstung und Bewaffnung zugelegt, um ein wahrer Elitejäger zu werden."

In dem asymmetrischen Shooter tritt ein Spieler oder eine Spielerin in der Rolle des Predators gegen ein Fireteam aus vier Soldatinnen und Soldaten an. Das Team muss paramilitärische Operationen durchführen, bevor der Predator sie findet. Und dieser versucht natürlich, seine Beute zu erlegen und Trophäen zu sammeln.