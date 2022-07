Preis für DJI-Drohne im Sturzflug: Mavic Air 2 Fly More Combo mit 20 Prozent Rabatt

Bei Media Markt gibt es die DJI Mavic Air 2 Fly More Combo im Angebot bei Media Markt. Die Drohne, mit der ihr hochwertige Videos aufnehmen könnt, sinkt im Preis damit auf unter 850 Euro.

Für kinoreife Flugaufnahmen

Der kleine fliegende Begleiter setzt auf Leistung und Mobilität und hat einige Features zu bieten. Die Bildqualität wird durch einen 1/2-Zoll-CMOS-Bildsensor und eine 48-Megapixel-Kamera geliefert.

Durch diese Komponenten sind Videos mit bis zu 4K bei 60 FPS möglich. HDR sorgt für satte Farben und Kontraste. Auch im Panorama-Modus kommt HDR zum Einsatz.

Gutes Tracking liefert die Drohne mit ihren intelligenten Funktionen ebenfalls und unterstützt Hyperlapse in 8K - tolle Aufnahmen durch Raum und Zeit sind also kein Problem für die DJI Mavic Air 2. Auch ein paar ND-Filter sind mit dabei.

Damit ihr immer alles im Blick habt, überträgt die Drohne das Bild der Kamera per OcuSync auf eine Distanz bis zu 10 Kilometer. Für ein stabiles Signal sorgt der automatische Frequenzswechsel zwischen 2,4 und 5,8 GHz. Der Akku hält in der Luft bis zu 34 Minuten - die Fernsteuerung hat Saft für bis zu 240 Minuten und kann am Smartphone befestigt werden.

Für einen sicheren Flug sorgen außerdem das Zusatzlicht und die Hinderiserkennung. Lenken könnt ihr die DJI Mavic Air 2 nach vorn, nach hinten und abwärts.

Bei Media Markt bekommt ihr dieses flexible Stück für nur 839 Euro statt den ursprünglichen 1.049 Euro. Bei Amazon ist die Drohne auch reduziert erhältlich. Hier kostet die DJI Mavic Air 2 nur 819 Euro.