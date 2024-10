Wann kannst du Call of Duty: Black Ops 6 spielen? Hier sind die Preload- und Launch-Zeiten!

Bis zum Release von Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 dauert es nicht mehr lange, jetzt kennen wir auch die passenden Zeiten dafür.

Der Publisher hat nun nämlich genauere Angaben zum Preload wie auch zum exakten Launch-Zeitpunkt gemacht.

Call of Duty: Black Ops 6 - Ab wann könnt ihr es spielen?

Der Preload von Call of Duty: Black Ops 6 ist demnach auf allen Plattformen – PC, Xbox und PlayStation – möglich.

Ihr könnt mit dem Preload von Black Ops 6 am 21. Oktober 2024 um 18 Uhr beginnen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Somit bleibt euch auf jeden Fall genügend Zeit, die Kampagne, den Multiplayer-Modus und den Zombies-Modus vor dem offiziellen Release herunterzuladen.

Was die Veröffentlichung anbelangt, könnt ihr auf Xbox und PlayStation ab dem 25. Oktober 2024 um 0:00 Uhr spielen.

Auf dem PC sollte das im Microsoft Store ebenfalls der Fall sein, während der Veröffentlichungszeitpunkt auf Steam und im Battle.net der 25. Oktober 2024 um 6 Uhr ist.

Euch bleiben also ein paar Tage Zeit, um das Spiel vorab herunterzuladen, damit ihr zum Startzeitpunkt pünktlich loslegen könnt.

Die Launch-Zeiten von Black Ops 6.

Für Black Ops 6 alleine braucht ihr rund 102 GB freien Speicherplatz, wie sich den offiziellen PC-Anforderungen des Spiels entnehmen lässt. Wollt ihr zusätzlich noch Call of Duty Warzone spielen, braucht ihr natürlich noch mehr Platz.

Für das Spielen der Kampagne könnt ihr erneut einige Belohnungen für die anderen Spielmodi von Black Ops 6 freischalten, darunter Waffen und Skins. Und bereits in der vergangenen Woche hatte euch Activision mit der Veröffentlichung des Launch-Trailers zu Black Ops 6 auf dessen Veröffentlichung eingestimmt.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt das Spiel auch in den Game Pass.