Prime Day: 55 – 75 Zoll 4K QLED Gaming-TV mit HDMI 2.1, 144Hz, HDR / DV IQ, 1300 nits, VRR, HFR bis 37% Rabatt

Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-TV seid und in der Hoffnung auf ein paar interessante Angebote bei den Amazon Prime Day gewartet habt, war diese Zukunftserwartung nicht ganz umsonst, denn es gibt durchaus ein paar gute Geräte zu reduzierten Preisen. Einer dieser Fernseher ist der TCL QM8B (Baureihe TCL C805), den es wahlweise in den Größen 55 Zoll (ca. 140 cm), 65 Zoll (ca. 165 cm) und 75 Zoll (ca. 191 cm) mit einem Rabatt von 23 % bis 37 % gibt.

Es handelt sich hierbei um das 2023er-Modell, das technisch alles mitbringt, was man zum Zocken und den Heimkino-Abend braucht. Ein paar Details gefällig? Herzstück ist das 4K QLED VA-Panel mit 10 Bit (8 Bit + FRC) und Mini LED-Hintergrundbeleuchtung mit – je nach Größe – 384, 512 oder 640 Local Dimming Zonen, das eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.300 cd/m² (aka „nits“) erreicht. An HDR-Formaten werden alle gängigen Standards unterstützt (HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ und HLG) und schafft ansehnliche 93 % des DCI-P3 Farbraums.

Fürs Zocken besonders interessant sind die 144 Hz bei voller 4K-Auflösung (oder bis 240 Hertz bei 1080p), die am ersten der beiden HDMI 2.1 Anschlüsse möglich sind. Selbige unterstützen auch HDCP 2.3, VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC und AMD FreeSync Premium Pro. Den Input-Lag haben die Kollegen bei Hifi.de mit schnellen 9ms gemessen, womit auch Shooter kein Problem sein sollten.

Als Betriebssystem werkelt Google TV auf Basis von Android 12, das alle die üblichen Smart-TV und Google-Funktionen wie Google Assistant, AirPlay 2 mitbringt. Anschlusstechnisch bietet der TCL QM8B einen Triple-Tuner, 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 1x AV-In, 1x USB 3.0, 1x LAN, WLAN / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5GHz/ac/ax, Bluetooth 5.0, 3,5 mm Klinke Kopfhöreranschluss und ein CI+1.4.

Preislich sieht der Deal so aus: Den 55 Zöller bekommt ihr während der Prime Days für 599 € (der normale Straßenpreis lag zuletzt bei 799 €), was einer Ersparnis von 25 % entspricht. Den 65 Zöller könnt ihr euch für 729 Euro holen (statt 949 €), was 23 % Rabatt gleichkommt, und auf den 75 Zöller gibt’s den größten Preisnachlass, nämlich 36%, was 999 € statt 1.563 € bedeutet. Falls ihr euch das Angebot genauer ansehen wollt, hier geht’s zum Amazon Prime Day Deal des TCL QM8B.