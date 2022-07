Prime Day: Beliebter 65 Zoll 4K-Fernseher von LG jetzt 222 Euro günstiger!

Ihr braucht – oder wollt – einen neuen Fernseher haben? Beim Amazon Prime Day könnt ihr euch den LG OLED65C17LB jetzt deutlich günstiger sichern.

Ganze 15 Prozent, was in dem Fall 222 Euro ausmacht, günstiger bekommt ihr den 4K-Fernseher nur noch heute am letzten Prime-Day-Tag.

Statt 1.499 Euro zahlt ihr somit nur noch 1.276,80 Euro für den 65 Zoll (164 cm Bildschirmdiagonale) großen OLED-Fernseher.

Der LG OLED65C17LB ist mit einem α9 Gen4 AI Processor 4K ausgestattet und unterstützt unter anderem Face Enhancing, Ultra Luminance Pro und AI Sound Pro. Ebenso bietet er 4K Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG, FILMMAKER MODE) sowie ein Dolby-Atmos-fähiges 2.2 ch Soundsystem (40W).

Ferner bringt er vier HDMI-Anschlüsse mit sich (2.1, eARC, VRR/ALLM) mit sich, verfügt über drei USB-Slots, einen optischen und einen Kopfhörer-Ausgang und mehr. Als Smart-TV ist er obendrein in der Lage, zahlreiche verschiedene Apps auszuführen.

Weitere Prime-Day-Angebote zu LG-Fernsehern findet ihr hier bei Amazon.de.