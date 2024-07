Prime Day: In-Ears für die PS5? Sonys Inzone Buds jetzt 50 € günstiger!

Sucht ihr nach In-Ears statt eines Headsets für eure PlayStation 5? Sony selbst bietet dafür die Inzone Buds an, die auch mit dem PC kompatibel sind. Und zum Prime Day bekommt ihr einen ordentlichen Rabatt auf den Kaufpreis besagter In-Ears.

Bei Amazon.de kriegt ihr sie aktuell zum Preis von 149 Euro statt der üblichen 199 Euro, die sie normalerweise kosten. 50 Euro gespart! Da sagt man doch nicht nein.

Unter anderem bieten die Inzone Buds 360 Grad Spatial Sound und unterstützen Active Noise Cancelling. Mithilfe von KI filtert das Mikrofon währenddessen Umgebungsgeräusche heraus, wenn ihr mit anderen sprecht. Nutzen könnt ihr es via 2,4-GHz-Verbindung mit dem enthaltenen Dongle oder via Bluetooth LE (LC3-Codec). Die Regulären Bluetooth-Codecs SBC, AAC, aptX und LDAC werden nicht unterstützt. Die Laufzeit liegt bei bis zu zwölf Stunden via Dongle und bis zu 24 Stunden via Bluetooth.