Prince of Persia Sands of Time Remake: Neuer Entwickler am Ruder

Ubisoft hat beim Prince of Persia: The Sands of Time Remake die Notbremse gezogen und gibt das Projekt in die Hände eines anderen Entwicklerstudios.

Die Fertigstellung des Projekts übernimmt nun Ubisoft Montreal, wie der Publisher mitteilt.

Ein wichtiger Schritt

"Die Entwicklung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird nun von Ubisoft Montreal geleitet, der Geburtsstätte der epischen Sands-of-Time-Trilogie", heißt es in einer Stellungnahme auf Twitter.

"Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt. Das Team wird sich, auf Grundlage der bisher von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai geleisteten Arbeit, die nötige Zeit nehmen, um den Umfang des Spiels zu überdenken und euch in diesem Remake eines Klassikers das bestmögliche Erlebnis zu liefern, wenn es dazu bereit ist."

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake:

"Wir möchten euch für eure fortwährende Unterstützung und Geduld während der Entwicklung danken. Wir werden euch in einem zukünftigen Update über den Fortschritt informieren."

Das alles klingt nicht so, als wäre bald mit einer Veröffentlichung zu rechnen.

Ursprünglich sollte das Remake bereits Anfang 2021 auf den Markt kommen, wurde aber mehrmals verschoben. Zuletzt war die Rede davon, dass das Spiel im aktuellen Geschäftsjahr von Ubisoft erscheint, das am 31. März 2023 endet. Ob das weiterhin der Fall ist?