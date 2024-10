Prince of Persia The Lost Crown: Rechnet nicht mit einer Fortsetzung, das Team ist nicht mehr zusammen

Ubisoft hat auf Berichte reagiert, wonach das Entwicklerteam des Metroidvanias Prince of Persia: The Lost Crown aufgelöst wurde.

Dabei bestätigt Abdelhak Elguess, der Senior Producer des Spiels, gegenüber unseren englischen Eurogamer-Kollegen größtenteils das, was berichtet wurde.

Andere Aufgaben für das Team von The Lost Crown

Den Angaben von Elguess existiert das Team zwar größtenteils nicht mehr, was aber nicht heißt, dass die Beschäftigten entlassen wurden. Vielmehr unterstützen sie nun andere Projekte des Publishers.

In dem Bericht von Origami hieß es weiterhin, dass Ubisoft The Lost Crown aufgrund seines kommerziell nicht gerade erfolgreichen Abschneidens keine Fortsetzung erhalte. Dem widerspricht Elguess wiederum nicht.

"Ich bin extrem stolz auf die Arbeit unseres Teams und die Leidenschaft bei Ubisoft Montpellier, mit der dieses Spiel erschaffen wurde, das sowohl bei Spielern als auch bei Kritikern Anklang fand", sagt er. "Ich bin von seinem langfristigen Erfolg überzeugt."

"Prince of Persia: The Lost Crown ist nun am Ende seiner Post-Launch-Roadmap angelangt, in deren Rahmen drei kostenlose Content-Updates und im September ein DLC veröffentlicht wurden. Wir konzentrieren uns nun darauf, das Spiel mehr Spielern zugänglich zu machen. Es erschien kürzlich auf Steam und wird im Winter für Mac erhältlich sein."

"Die meisten der Teammitglieder, die an Prince of Persia: The Lost Crown gearbeitet haben, sind zu anderen Projekten gewechselt, die von ihrer Erfahrung profitieren werden", ergänzt er.

"Wir wissen, dass die Spieler dieses Franchise lieben und Ubisoft freut sich darauf, in Zukunft mehr Prince of Persia-Erlebnisse anzubieten."

Damit spielt er natürlich auf das lang erwartete Remake von Prince of Persia: Sands of Time an. Das Projekt hatte während der Entwicklung jedoch Probleme und wurde dann von Ubisoft Montreal übernommen. Unterstützung erhält man wiederum von Ubisoft Toronto. Die Veröffentlichung des Remakes ist für 2026 geplant.