Prince of Persia: The Lost Crown - Tipps und Tricks im Einsteiger-Guide

Prince of Persia: The Lost Crown ist eines der gewaltigsten Metroid-artigen Action-Adventures, riesengroß, schwierig zu überblicken und verwinkelt, wie man es vom Genre erwartet, aber immer darum bemüht, noch "einen draufzusetzen". Neben Hollow Knight gibt es nicht viele dieses Kalibers.

Mit einer großen Spielwelt kommt auch große Ungewissheit: Wie funktioniert das Speichersystem, wie die Schnellreise? Was sollte man im Kampf beachten und welche Tipps machen uns das Abenteuer leichter? Im folgenden Guide für Einsteiger klären wir die Grundlagen von Prince of Persia: The Lost Crown und zeigen allerhand Kniffe, Leitfäden und andere hilfreiche Informationen.

Wie schwer ist Prince of Persia: The Lost Crown?

Prince of Persia: The Lost Crown folgt dem Aufbau typischer Metroidvanias. Die Schwierigkeit ergibt sich nicht nur mit steigender Gegnerstärke, sondern auch durch die Notwendigkeit, eine Welt räumlich erfassen und auf verschiedensten Pfaden durchqueren zu müssen.

Die reinen Kämpfe können dank vieler Upgrades an den Waffen, Amuletten und Heiltränken erleichtert werden, anders als die Struktur. Kurzum: Merkt euch, an welchen Stellen ihr noch nicht weiterkommt. Ein Vorsprung ist zu hoch? Kommt später wieder, nachdem ihr den Doppelsprung erlernt habt (Schwerkraftflügel, siehe unterhalb). Ein Abgrund zu breit? Mit dem Gewebe der Zeit habt ihr eine Chance.

Zur Vereinfachung führt Prince of Persia: The Lost Crown eine fantastische Funktion ein, die man fleißig benutzen und die es in jedem Metroid-artigen Spiel geben sollte, nämlich…

Das Auge des Wanderers

Erreicht ihr eine (noch) nicht passierbare Stelle - zum Beispiel ein Gittertor, eine brüchige Wand oder eine zu hoch hängende Plattform -, könnt ihr mit der Pfeil-runter-Taste eine Vision davon speichern.

Diese wird in Form eines Augensymbols auf der Übersichtskarte dargestellt und ist im Wesentlichen ein Screenshot des Bereichs, in dem ihr noch nicht vorankommt. Anfangs könnt ihr 15 Visionen gleichzeitig festhalten, aber die Anzahl lässt sich im Laufe des Spiels steigern. Wobei 15 Visionen vollauf genügen dürften, wenn man regelmäßig aufräumt und die Augensymbole von der Karte entfernt, nachdem eine Stelle gemeistert wurde.

So oder so ist das Auge des Wanderers ein fantastisches Feature, das die Orientierung in der riesigen Welt enorm vereinfacht. Verzichtet nicht darauf.

Karte und Markierungen

Der Kartenbildschirm präsentiert sich ebenfalls traditionell, wie man es spätestens seit Super Metroid kennt. Er zeigt ein Gewirr aus Gängen, Schächten, Türmen und Co. Alle Bereiche, die ihr bereits erkundet habt, sind eingefärbt:

Immer schön die Karte "ausmalen", wenn möglich.

Anhand der dunklen Flecke auf der Karte erkennt man Bereiche, die noch nicht komplett erforscht wurden. Zusätzlich könnt ihr Markierungen auf der Karte hinterlassen, etwa mit einem Stern-, Fragezeichen- oder Diamantensymbol.

Zusammen mit den Visionen habt ihr so ein mächtiges Mittel in der Hand, damit die Übersicht niemals verloren geht. Das kann nicht jedes Metroidvania von sich behaupten.

Fahrt ihr mit dem Cursor über die verschiedenen Gebiete der Spielwelt, seht ihr im Fenster oben links, wie viele Schätze, Xerxes-Münzen und andere Sammelobjekte dort bereits gefunden wurden. Ein Traum für Komplettierer.

Waq-Waq-Bäume und Speicherpunkte finden

Die gelblich leuchtenden Waq-Waq-Bäume dienen als Wiederbelebungspunkt, nachdem man an einem gerastet hat. Es gibt Dutzende solcher Bäume in allen Gebieten der Spielwelt. Achtet auf einen gelblichen Lichtschimmer mit herumschwebenden Blättern. Der Effekt weist auf einen Baum in der Nähe hin und die Richtung, die man einschlagen muss, um ihn zu finden:

Abgesehen vom Speichern haben die Waq-Waq-Bäume weitere Funktionen. Ihr könnt dort gefundene Amulette auswechseln, um von ihren Effekten zu profitieren, mit verschiedenen Charakteren reden (wenn einer da ist) und die Athra-Kräfte ausrüsten (siehe unterhalb).

In der End-Game-Phase gibt es außerdem die Möglichkeit, mithilfe der sogenannten Soma-Baum-Wurzeln zwischen allen Waq-Waq-Bäumen hin und her zu reisen (ohne Teleporter). Dafür müsst ihr das Spiel aber erst einmal beendet haben.

Wollt ihr vorher die Schnellreise in Prince of Persia: The Lost Crown nutzen, beachtet den folgenden Punkt…

Schnellreise und Homa-Portale

Bei einer immer weiter aus dem Leim gehenden Welt und dem vielen Backtracking, das uns bevorsteht, wäre es fatal, müsste man jeden Weg zu Fuß zurücklegen. Zum Glück ist das nicht der Fall. Haltet die Augen offen nach solchen Homa-Statuen:

Sie befinden sich oft (nicht immer) in der Nähe von Waq-Waq-Bäumen und müssen erst mit ein paar Schlägen auf die Anomalie davor freigeschaltet werden. Lilafarbene Kristalleffekte an den Bildrändern weisen darauf hin, dass ein solches Portal in der Nähe ist.

Fortan könnt ihr den aktivierten Teleporter per Schnellreise ansteuern, allerdings nur von einem anderen Teleporter, nicht mitten in der Welt.

Kartenteile und Schatzkarten

Das Mädchen Fariba ist eine eurer engsten Verbündeten im Spiel. Sie sitzt nicht nur in der Zuflucht und verkauft Schatzkarten, sondern treibt sich auch in den entlegensten Winkeln der Welt herum. Ihr trefft sie regelmäßig beim Erkunden, oft dort, wo man es nicht erwarten würde.

Sprecht die junge Dame unbedingt an, dann könnt ihr die Karte des entsprechenden Gebiets kaufen, um seine grundlegende Beschaffenheit zu verzeichnen. Für vorhandene Kartenbereiche hat Fariba in der Zuflucht Schatzkarten im Angebot. Sie markieren die genauen Positionen von Truhen und Schätzen.

Wann bekommt man den Doppelsprung?

Zunächst einmal heißt der Doppelsprung in Prince of Persia: The Lost Crown anders, und zwar Schwertkraftflügel. Der Effekt ist derselbe: Drückt in der Luft die Sprungtaste, damit sich der Charakter noch einmal nach oben abstößt. Es dauert einige Stunden, bis ihr die Technik erlernt.

Der Doppelsprung kommt erst später hinzu.

Spoiler: Die Schwertkraftflügel sind die vorletzte der sechs Kräfte, die ihr erhaltet. Sie wird freigeschaltet, nachdem ihr Azhdaha besiegt habt. Azhdaha ist der Hauptboss im Gebiet Grube der Ewigen Sande.

Wie kommt man durch Gittertore?

Oftmals fungieren Gittertore als Abkürzungen und können von der Hinterseite mit einem Schalter geöffnet werden, aber das gilt nicht für alle. Manche der Tore bleiben das ganze Spiel über verschlossen, etwa dieses in der Unterstadt:

Um sie zu durchdringen, benötigt ihr die Kraft "Gewebe der Zeit". Werft den Chakram durch das Gittertor und drückt danach L1/LB, um euch hinterherzuteleportieren. Das Spiel weist nicht sehr eifrig auf diese Mechanik hin, weshalb man sie glatt übersehen kann.

Wie kann man in höhergelegene Schächte krabbeln?

Handelt es sich um einen Schacht in einer Wand ohne eine betretbare Plattform davor, könnt ihr nicht viel tun (ansonsten könnt ihr mit R2/RT in den Schacht rutschen). Es gibt aber keine Möglichkeit, sich an einer Kante hochzuziehen. Meist dienen solche Schächte als Ausgang aus dem dahinterliegenden Bereich.

Zerstörbare Wände aufdecken

Der Klassiker. Wie in Metroid gibt es viele zerstörbare Wände, ohne dass diese auf den ersten Blick als solche erkennbar wären. Sie sehen aus wie normale Wände zur Begrenzung des Raumes, leuchten aber auf, wenn man gegen sie schlägt. Tut das ein paar Mal, um sie zu zerstören und den Bereich dahinter zu öffnen.

Habt ihr beispielsweise eine Schatzkarte erworben und seht auf der Map einen Schatz, der außerhalb der begehbaren Raumstruktur liegt, kann es sein, dass das Zerstören einer derartigen Wand erforderlich ist.

Amulette nutzen und wechseln

Die Amulette in Prince of Persia: The Lost Crown sind Erweiterungen mit stärkenden Effekten für die Spielfigur, etwa längere Kombos, höherer Schaden oder ein hilfreiches Geräusch, wenn eine Schatztruhe in der Nähe ist:

Ihr könnt die Amulette an den Waq-Waq-Bäumen wechseln und euch damit auf besondere Situationen einstellen. Ein Beispiel: Nicht immer ist verringerter Schaden durch Verbrennungen oder Frost wichtig. Wählt stets Amulette, mit denen ihr die vor euch liegenden Herausforderungen am besten zu meisten imstande seid. So mancher auf den ersten Blick zu schwere Bosskampf kann durch einen cleveren Amulettwechsel vereinfacht werden.

Jedes ausgerüstete Amulett belegt einen oder mehrere Slots. Die Anzahl der Slots kann erhöht werden, indem ihr Amulettfassungen findet. Diese sind oft als Schätze in den Gebieten versteckt.

Bei Kaheva in der Zuflucht könnt ihr außerdem sämtliche Amulette zweimal verbessern lassen und die bewirkten Effekte steigern. Das erste Upgrade kostet lediglich Zeitkristalle, das zweite verlangt zusätzlich nach einer Xerxes-Münze.

Die Zuflucht und Verbesserungen

Die Zuflucht in Prince of Persia: The Lost Crown ist ein kleiner Hub in der Unterstadt, den ihr oft besuchen werdet. Hier könnt ihr verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen und permanente Verbesserungen freischalten.

Magierin : Betreibt das Magi-Emporium und verkauft z. B. spezielle Amulette sowie Verbesserungen für die Heilflaschen (Heilwirkung und Anzahl).

: Betreibt das Magi-Emporium und verkauft z. B. spezielle Amulette sowie Verbesserungen für die Heilflaschen (Heilwirkung und Anzahl). Fariba : Betreibt einen Schatzladen und verkauft neben Schatzkarten auch Hinweise zum Spielverlauf. Sucht ihren Rat, wenn ihr nicht wisst, wo es weitergeht.

: Betreibt einen Schatzladen und verkauft neben Schatzkarten auch Hinweise zum Spielverlauf. Sucht ihren Rat, wenn ihr nicht wisst, wo es weitergeht. Kaheva : Betreibt eine Schmiede und kann eure Schwerter, den Bogen sowie die Amulette permanent aufrüsten.

: Betreibt eine Schmiede und kann eure Schwerter, den Bogen sowie die Amulette permanent aufrüsten. Prüfungsraum : Ermöglicht das Absolvieren spezieller Kampf- oder Sprungprüfungen. Als Belohnung gibt es u. a. Zeitkristalle, Skins oder besondere Amulette.

: Ermöglicht das Absolvieren spezieller Kampf- oder Sprungprüfungen. Als Belohnung gibt es u. a. Zeitkristalle, Skins oder besondere Amulette. Artaban: Dient als Trainer zum Vertiefen der Kampf- sowie Parkour-Mechaniken. Schließt seine (Boss-)Prüfungen ab, um Zeitkristalle als Belohnung zu erhalten.

Hinweis: Nicht alle dieser Stationen/Personen sind von Beginn an in der Zuflucht verfügbar. Manche werden erst im Laufe der Zeit freigeschaltet.

Die Schwerter und der Bogen

Die Hauptwaffen in Prince of Persia: The Lost Crown sind die Schwerter Qays & Layla sowie Menolias' Bogen, den ihr nach einiger Zeit freischaltet. Mit ihnen erfolgen die meisten Angriffe und ihr solltet sie in Schuss halten. Dafür lassen sich beide Waffen verbessern, und zwar permanent für höheren Schaden.

Schaut hin und wieder bei Kaheva in der Zuflucht vorbei. In ihrer Schmiede kann sie beide Waffen auf +4 aufrüsten. Die dafür nötigen Materialien steigen mit jeder Stufe. Genügen anfangs Zeitkristalle, kommen später Xerxes-Münzen und Blaue Damaszenerbarren hinzu, von denen ihr genug auf Lager haben müsst (siehe nächsten Punkt).

Xerxes‐Münzen finden

Die Xerxes-Münzen in Prince of Persia: The Lost Crown sind spezielle Schätze und in der Regel an schwierig zu erreichenden Orten versteckt. Meist schweben sie am Ende eines mit Fällen gespickten Hindernisparcours, etwa so wie hier:

Um sie einzusammeln, reicht es nicht aus, sie nur zu berühren. Ihr müsst anschließend sicheren Boden erreichen, dann erst wandert die Münze aufs Konto und kann verwendet werden.

Xerxes-Münzen erfüllen im Wesentlichen zwei Zwecke:

Verbesserung der Ausrüstung bei Kaheva.

Kauf von Items beim Sammler, der seinen Laden in den Tiefen hat, hier an dieser Stelle:

Der Sammler akzeptiert keine andere Währung als die Xerxes-Münzen, also stattet ihm hin und wieder einen Besuch ab, um sein Angebot in Augenschein zu nehmen.

Blaue Damaszenerbarren finden

Die Blauen Damaszenerbarren in Prince of Persia: The Lost Crown sind ein seltenes Aufrüstmaterial für die Waffen. Sie werden ab der Stufe +1 benötigt. Finden könnt ihr die Barren für gewöhnlich in Schatzkisten an versteckten Orten. Erkundet die Areale gründlich, um die Waffen weitestmöglich aufwerten zu können.

Schafft ihr es, sowohl die Schwerter als auch den Bogen maximal zu upgraden - jeweils auf Stufe +4 -, wird die Trophäe/das Achievement "Segen von Shamshir" freigeschaltet.

Kampfsystem und Athra-Kräfte

Das Kampfsystem gestaltet sich einfach, ohne je ins Banale abzudriften. Nutzt das Schwert sowie den Bogen, weicht mit R2/RT rutschend aus und pariert feindliche Angriffe mit L2/LT. Das Grundprogramm (darunter zum Beispiel Schleuder-, Luftangriffe, Parieren und erweiterte Manöver) lernt ihr in der Zuflucht bei Artaban.

Schließt seine Tutorials unbedingt ab, um alle Feinheiten des Kampfsystems zu verinnerlichen. Das Spiel stößt euch nicht gerade mit der Nase darauf. The Lost Crown hat in seinen Kampfmechaniken weitaus mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick erkennen kann.

Eine große Bereicherung sind die Athra-Kräfte. Diese mächtigen Manöver können an einem Waq-Waq-Baum ausgerüstet werden, jeweils zwei gleichzeitig. Ausgelöst werden sie mit L2/LT + Quadrat/X oder L2/LT + Dreieck/Y.

Es gibt insgesamt zehn Athra-Kräfte im Spiel (benutzt jede davon einmal für die Trophäe/den Erfolg "Warrior Within"):

Verethragnas Strafe : Stürzt euch mit der Klinge auf den Gegner und zerbrecht seine Verteidigung.

: Stürzt euch mit der Klinge auf den Gegner und zerbrecht seine Verteidigung. Shabaz' Seele : Führt einen Kreuzhieb über Sargons Kopf aus. Sehr effektiv gegen fliegende Gegner.

: Führt einen Kreuzhieb über Sargons Kopf aus. Sehr effektiv gegen fliegende Gegner. Wind von Sistan : Erzeugt einen Wirbel, der Gegner seitlich neben Sargon attackiert und unter Druck setzt.

: Erzeugt einen Wirbel, der Gegner seitlich neben Sargon attackiert und unter Druck setzt. Vayus Welle : Stößt eine mächtige Athra-Welle nach vorn und drängt Gegner zurück.

: Stößt eine mächtige Athra-Welle nach vorn und drängt Gegner zurück. Bahmans Odem : Erzeugt eine Explosion und Heilungszone, die allmählich Gesundheit auflädt.

: Erzeugt eine Explosion und Heilungszone, die allmählich Gesundheit auflädt. Arashs Strahl : Feuert einen mächtigen Strahl ab und durchdringt Feinde.

: Feuert einen mächtigen Strahl ab und durchdringt Feinde. Hadhaynas' Macht : Teleportiert euch über einen Gegner, um ihn von oben in den Boden zu prügeln.

: Teleportiert euch über einen Gegner, um ihn von oben in den Boden zu prügeln. Seele des Gilgamesch : Das Athra wird kanalisiert, um Sargon schneller und stärker zu machen. Mehr Schaden, höhere Verteidigung, ein prima Buff.

: Das Athra wird kanalisiert, um Sargon schneller und stärker zu machen. Mehr Schaden, höhere Verteidigung, ein prima Buff. Bahamuts Rage : Ein Wirbelwind wird erzeugt und befördert leichte Feinde in die Luft.

: Ein Wirbelwind wird erzeugt und befördert leichte Feinde in die Luft. Rashnus Urteil: Nehmt eine Haltung ein, die mit dem richtigen Timing einen erstaunlichen Konter ermöglicht, selbst bei unaufhaltsamen Angriffen.

Um die Athra-Kräfte ausführen zu können, muss die Athra-Leiste unten rechts auf dem Screen aufgeladen werden. Achtet auf die Stufe der Kraft und die Abklingzeit. Am besten lässt sich die Leiste aufladen, indem man gegnerische Angriffe pariert.

Parieren und Ausweichen

Je nach Kampfsituation kann sich die eine oder andere Technik anbieten. Die meisten normalen Angriffe können problemlos pariert werden. Drückt L2/LT, kurz bevor euch ein Schlag trifft, um den Angriff abzuwehren, die Animation zu stoppen und den Gegner zurückzuwerfen. Anschließend habt ihr ein sehr gutes Angriffsfenster.

Seht ihr, dass der Gegner zu einem unblockbaren Angriff ansetzt (erkennbar daran, dass er rot aufleuchtet), solltet ihr ausweichen (R2/RT) oder springen, egal was, Hauptsache ihr verlasst die Gefahrenzone und bringt euch in Sicherheit.

Leuchtet der Gegner gelb auf, ist das ein Zeichen zum Parieren. Gelingt die perfekt getimte Parade, startet Sargon einen bombastisch inszenierten Gelegenheitsangriff und fügt dem Feind verheerenden Schaden zu.

Weitere Tipps zum Kampf