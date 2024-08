Prison Architect 2: Gefängnissimulation sollte nächsten Monat erscheinen, wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben

Einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung wurde Prison Architect 2 nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Es ist bereits die dritte Verschiebung für das Spiel, diesmal nennt man erst gar keinen neuen Termin.

Erfüllt nicht die Ansprüche

Ursprünglich sollte das Spiel im März 2024 erscheinen, dann im Mai und zuletzt war es für September geplant.

"Unsere fortwährenden internen Reviews und Betatest-Gruppen haben Bereiche hervorgehoben, um die wir uns mehr kümmern müssen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

"Dabei geht es primär um Performance und Inhalt und wir müssen diese Probleme vor dem Launch angehen, um sicherzustellen, dass ihr ein gutes Spielerlebnis habt."

"Wir müssen die Qualität noch etwas mehr erhöhen, um die Standards zu erreichen, die wir bei dieser Fortsetzung haben möchten."

Trotz allem sei man zuversichtlich, dass die Fortsetzung "großartig" werden wird. Man brauche nur noch etwas mehr Zeit.

In der Zwischenzeit will man Vorbestellungen zurückerstatten und Vorbestelleritems in das Basisspiel integrieren.