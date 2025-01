Produzent der Final Fantasy 7-Trilogie ist "sehr zufrieden": Entwicklung des dritten Teils macht Fortschritte, möglicher Multi-Plattform-Release geplant

Die Entwicklung des dritten Teils der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie schreitet planmäßig voran. Die Arbeiten an der Geschichte sollen abgeschlossen sein und Produzent Yoshinori Kitase zeigt sich "sehr zufrieden". Fans können sich auf einen Abschluss freuen, der dem Original gerecht wird und zugleich neue Erlebnisse bieten soll.

Final Fantasy Rebirth Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5,PC

Release: 29.Februar 2024

Entwickler / Publisher: Square Enix / Square Enix

Creative Director Tetsuya Nomura übernahm die anspruchsvolle Aufgabe, ein würdiges Ende für die Trilogie zu schaffen. "Ich bin sehr zufrieden damit, und ich bin sicher, dass auch die Fans mit dem letzten Kapitel zufrieden sein werden", erklärte Kitase in einem Interview mit Famitsu. Die Entwicklung begann direkt nach Abschluss von Rebirth und verläuft demnach ohne Verzögerungen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Square Enix möchte auf Reichweite setzen

Square Enix möchte zugleich immer mehr auf die PC-Plattform setzen, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Steigende Entwicklungskosten erfordern laut Kitase neue Strategien: "Wir [müssen das Spiel] für einen breiteren Markt bereitstellen." Square Enix könnte die Absicht haben, den dritten Teil direkt zum Release auch für PC zu veröffentlichen. Außerdem plant das Team, Wünsche wie einen New Game Plus-Modus oder das Überspringen von Zwischensequenzen im dritten Teil umzusetzen.

Zwischensequenzen vorspulen im dritten Teil?

In einem Interview mit Automaton erklärte Director Naoki Hamaguchi: "Heutzutage sehen sich viele Leute Videos und Filme mit doppelter Geschwindigkeit an. Ich selbst habe wenig Zeit, deshalb nutze ich oft die Beschleunigungsfunktion." Spieler sollten frei entscheiden können, wie sie das Spiel erleben möchten. Funktionen wie das Vorspulen von Zwischensequenzen seien daher wichtig, um Hindernisse zu vermeiden. Zugleich verdeutlicht Hamaguchi, dass Square Enix bestrebt ist, die Bedürfnisse moderner Spieler besser zu verstehen. Dieser Modus fehlte mir besonders schon in Rebirth bei jedem Chadley-Gespräch.

Der dritte Teil der Trilogie soll ein würdiges Ende für die Reihe werden. Mit einem klaren Fokus auf Qualität möchte Square Enix, dass die Spielerwünsche im Mittelpunkt stehen. Während Fans auf weitere Neuigkeiten warten, können sie ab heute sie schon Final Fantasy 7 Rebirth am PC spielen und sich so auf das Ende vorbereiten. Fragt ihr euch wie Final Fantasy 7 Rebirth auf PC geworden, ist könnt ihr gerne unseren Test dazu lesen.