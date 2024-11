Produzent von Zelda: Echoes of Wisdom verrät: Eigentlich sollte Link reden

Ursprünglich sollte Link im Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erstmals in einem Zelda-Spiel von Nintendo reden.

Director Satoshi Terada und Produzent Eiji Aonuma gaben im Gespräch mit der Famitsu (via VGC) an, dass anfangs geschriebene Dialoge für Link im Spiel vorgesehen waren.

Warum schweigt Link doch in Zelda: Echoes of Wisdom?

Beide erklären, dass der Protagonist in der Zelda-Serie noch nie gesprochen habe. Und da das immer Link war, bedeutete es, dass Link nie gesprochen hat, mal abgesehen von einigen Dialogoptionen, die Spielerinnen und Spieler hatten.

Zelda ist allerdings die Protagonistin in Echoes of Wisdom und ursprünglich war es so, dass Zelda der einzige Charakter ohne Dialog im Spiel war, für Link gab es erstmals einige Dialoge.

"Tatsächlich sprach Link anfangs", sagt Aonuma. Terade ergänzt: "Ich ließ Link ein wenig sprechen. Es fühlte sich wirklich merkwürdig an. Niemand wusste, was Link sagen würde – was einfach natürlich ist, denn er hat noch nie gesprochen.

"Wir mussten uns also etwas ausdenken, warum er nicht sprechen konnte, deswegen dachten wir uns diesen Teil der Geschichte aus."

Im Gegensatz zu den meisten anderen Zelda-Spielen gibt es in Echoes of Wisdom tatsächlich direkt im Spiel einen Grund dafür, warum Link nicht reden kann.

Gleichermaßen bestätigt Aonuma übrigens, dass Echoes of Wisdom als Spiel designt wurde, das auch von Spielerinnen und Spielern geschafft werden kann, die zuvor noch nie ein Zelda-Spiel abgeschlossen haben.

"Miyamoto und ich haben schon lange darüber gesprochen, ein Zelda-Spiel zu entwickeln, bei dem jeder das Ende erreichen kann", erläutert er.

"Wir designen das gesamte Spiel, dass man das finale Ziel erreichen und das Ende sehen kann. Es ist also schade, wenn sie auf halbem Weg aufgeben und weitermachen, weil sie demotiviert sind. Dahingehend war endlich die Zeit reif für ein Spiel, bei dem jeder dieses Ziel erreichen kann.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erschien am 26. September 2024 für die Nintendo Switch.