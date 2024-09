Professor Layton and the New World of Steam überzeugt mit 3D-Gameplay im neuen Trailer

Level-5 zeigt einen brandneuen Trailer des kommenden Adventures Professor Layton and the New World of Steam.

Im Video zeigt man unter anderem die 3D-Gameplay-Elemente des neuesten Teils der Reihe.

Ermittelt wieder

Das Spiel scheint ein Mix aus alten und neuen Gameplay-Elementen zu sein. Wir haben etwa die klassischen Maps und Gespräche, gleichzeitig gibt es offenere Gebiete, die man auf Hinweise untersuchen kann.

Ebenso liefert der Trailer ein paar weitere Hinweise darauf, worum es in der Geschichte des Spiels gehen könnte. Mit allzu vielen Informationen zum Spiel hält sich Level-5 aber bisher immer noch zurück.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Nach Angaben von Level-5-CEO Akihiro Hino kommt die Entwicklung des Spiels gut voran, die Veröffentlichung ist weiterhin für das Jahr 2025 geplant.

Wann genau Professor Layton and the New World of Steam im kommenden Jahr erscheinen wird, ist allerdings noch unklar. Einen konkreteren Zeitraum nennt Level-5 bisher nicht.

Level-5 kehrt nach vielen Jahren Pause mit Professor Layton and the New World of Steam zur beliebten Reihe zurück. Zuletzt wurde 2017 Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre als Teil der Layton-Reihe veröffentlicht, hier stand Professor Laytons Tochter Katrielle im Mittelpunkt.

Angekündigt wurde das Spiel im Februar 2023 während einer Nintendo Direct und ihr könnt wieder davon ausgehen, dass ihr eine Menge Rätsel im Spielverlauf zu lösen habt. Diese stammen diesmal von einer Gruppe namens QuizKnock, nachdem Akira Tago, der ursprüngliche Rätseldesigner der Reihe, im Jahr 2016 gestorben ist.

Erscheinen soll Professor Layton and the New World of Steam für die Nintendo Switch.