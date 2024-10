Project Ethos: Neuer Roguelike-Helden-Shooter von 2K angekündigt, ihr könnt ihn jetzt schon spielen

2K und 31st Union haben am Abend den neuen Roguelike-Helden-Shooter Project Ethos angekündigt.

Es handelt sich um ein Free-to-play-Spiel, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Und schon heute und in den nächsten Tagen könnt ihr selbst spielen!

Was Project Ethos ist und wie ihr es spielt

In Project Ethos sollt ihr euren Spielstil in jedem Match durch Evolutions gestalten können. Dabei handelt es sich um halb-zufällige Verbesserungen, die für jeden Charakter einzigartig sind.

Somit lässt sich zum Beispiel ein Scharfschütze zu einem Nahkämpfer entwickeln oder ihr macht einen Unterstützer zu einem "mächtigen, einsamen Wolf". Ihr verändert euren Helden in Echtzeit, um ihn so eurem Spielstil anzupassen.

Im Kern kämpft ihr dabei in einem Extraction-Modus. Es ist ein "beständiger Kampf um Kerne", die ihr extrahieren müsst und somit Augments freischaltet, die eure zukünftigen Trials-Durchläufe unterstützen.

Fähigkeiten, Einsätze und Herausforderungen sollen sich in jedem Match ändern. Ihr habt die Wahl, ob ihr euch eher darauf konzentriert, mit euren verdienten Kernen in Sicherheit zu gelangen, oder mehr zu riskieren und zu versuchen, euch in eurem Team an die Spitze der Rangliste zu setzen.

Spielen und kennenlernen könnt ihr Project Ethos schon heute und in den nächsten Tagen im Rahmen des Community-Playtest. Dabei stehen zwei Modi zur Verfügung:

Unser Markenzeichen-Modus Trials, ein fortlaufender, beständiger Kampf um Kerne, das Extrahieren, sowie das Freischalten von mächtigen Augments, die eure zukünftigen Trials-Läufe unterstützen.

Gauntlet, der kompetitive Kopf-an-Kopf-Turniermodus in Project Ethos. Spielt gegen andere Teams eurer Spielklasse, verbessert eure Helden nach jedem Match und kämpft, bis nur noch einer steht.

Teilnehmen können Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika und Europa. Dazu müsst ihr bei Twitch einen Twitch Drop abschließen und 30 Minuten eines Streams von einem Partner Creator anschauen.

Die Server sind dann zu folgenden Zeiten offen:

17. Oktober: 18:00 Uhr bis 2:00 Uhr am nächsten Tag

18. Bis 21. Oktober: 14:00 Uhr bis 2:00 Uhr am nächsten Tag

Weitere Infos zum Spiel und zum Playtest findet ihr auf dieser Seite.