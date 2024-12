Project Sirius: Wird das Witcher-Multiplayer-Projekt ein Live-Service-Spiel?

Wie schon seit einer Weile bekannt ist, erweitert CD Projekt Red das Witcher-Universum unter anderem mit Project Sirius. Es soll das erste Multiplayer-Spiel der beliebten Fantasy-Reihe werden. Nun sind Hinweise aufgetaucht, die andeuten, dass es ein Live-Service-Modell nutzen könnte, was eine völlig neue Richtung für die Franchise darstellen würde. Entwickelt wird das Spiel von The Molasses Flood, einem Studio aus Boston, das CD Projekt Red 2021 übernommen hat.

Fokus auf Multiplayer und Live-Service

Das Projekt wurde 2022 angekündigt und sollte sich ursprünglich auf Multiplayer-Elemente konzentrieren. Nach einer Überarbeitung im Jahr 2023 liegt der Fokus nun auf PvP- und PvE-Gameplay sowie möglichen Live-Service-Features. Eine aktuelle Stellenanzeige für einen Design Director deutet auf die geplante Richtung des Spiels hin: Gesucht wird ein Experte für AAA-Actionspiele, Multiplayer-Design und Live Operations. Sollte Project Sirius tatsächlich ein Live-Service-Spiel werden, wäre es das erste seiner Art im Witcher-Universum.

Ein Klassen-basiertes System und umfangreiche Multiplayer-Inhalte könnten das Fundament des Spiels bilden. Wöchentliche Lore-Drops oder Events könnten ebenfalls im Spiel vorhanden sein und die reichhaltige Lore könnte den Spielern in regelmäßigen Häppchen geliefert werden. Mit dieser Strategie hätte Project Sirius das Potenzial, das Witcher-Universum noch weiter wachsen zu lassen. Gleichzeitig könnte die Verbindung aus bekannten Elementen und neuen Features die bestehende Fangemeinde begeistern und neue Spieler anziehen.

Project Polaris als nächster Hauptableger

Die Hauptspiele der Reihe – The Witcher (2007), Assassins of Kings (2011) und Wild Hunt (2015) – sind nach wie vor das Herzstück des Franchise. Gleichzeitig arbeitet CD Projekt Red mit Hochdruck am nächsten großen Einzelspieler-Titel, Project Polaris, das als Nachfolger der beliebten Hauptreihe gilt. Allerdings ist dieser Titel noch mehrere Jahre von einem Release entfernt, wodurch Project Sirius eine wichtige Lücke im Witcher-Portfolio füllen könnte.

Mit Project Sirius könnte der Multiplayer-Weg ein neues Kapitel für die Witcher-Reihe eröffnen. Sollte das Konzept aufgehen, bietet es Fans eine neue Möglichkeit, das Universum zu erleben. CD Projekt Red bleibt damit seiner Witcher-Reihe treu, während sie doch etwas Neues ausprobieren möchten.