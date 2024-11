PS Plus Extra und Premium ab 19.11. mit GTA5 und dem vielleicht besten Koop-Spiel aller Zeiten

Ab dem 19. November erweitert Sony mal wieder die Auswahl der Titel, die im PlayStation Plus Extra- und Premium-Tarif enthalten sind.

Alle sechs Leute, die noch nicht GTA5 gespielt haben, verlieren damit jede Ausrede. Darüber hinaus freue ich mich über Overcooked! All You Can Eat: Meiner Meinung nach das vielleicht beste Koop-Spiel, das ich je erlebt habe. Diese Sonderausgabe vereint beide Teile zu einem Paket, das in 4K und 60 FPS läuft.

Ein weiteres Highlight ist Chivalry 2, das einem reichlich Respekt vor mittelalterlichen Nahkampfwaffen einflößt und von dem ich jedes Mal denke, dass ich es viel zu wenig gespielt habe.

Hier die volle Liste der Games für Extra und Premium-User:

Grand Theft Auto V* (PS4 & PS5)

Dying Light 2: Stay Human (PS4 & PS5)

Like a Dragon: Ishin! (PS4 & PS5)

MotoGP 24 (PS4 & PS5)

Die Sims 4 Inselleben (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS4 & PS5)

Stick Fight: The Game (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4 & PS5)

Killer Frequency (PS4 & PS5)

Hungry Shark World (PS4)

Chivalry 2 (PS4 & PS5)

Neues für PSVR2 und ein alter Vampir

Premium-Nutzer freuen sich unterdessen über den PlayStation-VR2-Titel Synapse. Ich habe Synapse nicht gespielt, die Spielbeschreibung spricht aber davon, "brutale Feuerkraft und Telekinese im ultimativen, wahnsinnigen VR-Action-Shooter" einzusetzen, was eigentlich immer geht. Phantom: Covert Ops vom selben Entwickler hatte mir vor vier Jahren exzellent gefallen.

Weiterhin wird der Klassiker-Katalog von PlayStation Plus Premium um ein Quartett an Titeln vergrößert. Ich bin schon länger versucht, Blood Omen: Legacy of Kain mal wieder eine Chance zu geben und denke, das ist jetzt der Moment, auch wenn ich befürchte, dass es sich weit schlechter gehalten hat, als ein seit 30 Jahren nicht komplett luftdicht verpackter Vampirleichnam. Blood Omen 2 von der PS2 ist ebenfalls zu haben. Außerdem sind Resistance: Fall of Men und Resistance 2 von der PS3 frisch im Klassiker-Katalog.

Was die aktuellen monatlichen PlayStation-Plus-Spiele angeht, da sind aktuell Ghostwire: Tokyo (PS5), HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged (PS4 und PS5) sowie DEATH NOTE Killer Within (PS4 & PS5) bis Ende November zu haben.

PlayStation Plus Essential kostet im Jahresabo 71,99 Euro, PlayStation Plus Extra 125,99 Euro und PlayStation Plus Premium 151,99 Euro. Wollt ihr monatlich zahlen werden 8,99, 13,99 und 16,99 fällig.