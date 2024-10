PS Plus im Oktober: Dead Island 2 bringt packenden Horror auf die PlayStation

Das Oktober-Update für PS Plus Extra und Premium bringt dieses Mal 14 neue Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Abonnenten können die Neuzugänge wie gewohnt ohne zusätzliche Kosten herunterladen und genießen. Egal, ob Extra- oder Premium-Abonnement, beide Stufen profitieren von einer Auswahl, die für verschiedene Geschmäcker etwas zu bieten hat.

PS Plus Extra: Neun neue Highlights im Oktober

Insgesamt warten auf PS Plus Extra-Abonnenten zehn spannende Titel, die diesen Monat hinzugefügt wurden. Darunter sticht besonders das actiongeladene Zombie-Spiel Dead Island 2 hervor, das mit einer post-apokalyptischen Welt überzeugt. Passend dazu gibt es mit The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ein weiteres Horror-Abenteuer. Für Spieler, die nicht auf Action stehen, bietet das Abo aber auch ruhigere, kreative Spiele, wie zum Beispiel die Campus-Simulation Two Point Campus oder das wunderschön inszenierte Indie-Spiel Gris. Weitere interessante Titel in diesem Monat sind unter anderem: Ghostbusters: Spirits Unleashed, Firefighting Simulator The Squad, Tour de France 2023 und Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. Zwei Spiele werden nur für die PlayStation 5 zu Verfügung sein: Return to Monkey Island und Overpass 2.

Horror-Klassiker und Retro-Highlights

Survival-Horror-Fans dürfen sich im Premium-Abo auf echte Klassiker freuen. Darunter Dino Crisis, das ursprünglich auf der PlayStation 1 veröffentlicht wurde, und Siren, ein weiterer Kult-Horrortitel aus der PlayStation 2-Ära. Wenn Horror jedoch nicht eure erste Wahl ist, müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn Sony hat auch für Retro-Liebhaber etwas im Sack: den Shooter R-Type Dimensions. Für VR-Fans bietet das Premium-Abo diesen Monat außerdem einen PSVR2-Titel: The Last Clockwinder, ein faszinierendes Spiel, das die Möglichkeiten der virtuellen Realität voll ausnutzt. Leider müssen sich Abonnenten auch im Oktober von diesen Spielen verabschieden. Ultra Street Fighter 4, Gotham Knights und LittleBigPlanet 3 wurden aus der Bibliothek entfernt.

Die Spieleauswahl im Oktober ist besonders vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas an. Besonders passend zur Spooky-Season bringt das Extra- und Premium-Abo mit Titeln wie Dead Island 2 und Dino Crisis die perfekte Atmosphäre für Fans von Horror und Spannung. Egal, ob ihr actionreiche Kämpfe, gruselige Momente oder kreative Simulationen bevorzugt – in diesem Monat ist für jeden etwas dabei.