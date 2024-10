Der PS Plus Spielekatalog im Oktober führt dich zurück nach Monkey Island - Neue Games bestätigt

Nächste Woche ergänzt Sony wieder den Spielekatalog für Mitglieder von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium um eine Reihe neuer Spiele.

Mit dabei ist diesmal unter anderem auch das Adventure Return to Monkey Island.

Der PS-Plus-Spielekatalog im Oktober

Die Neuzugänge werden am 15. Oktober 2024 dem Spielekatalog auf PlayStation 5 und PlayStation 4 (je nach Plattform) hinzugefügt.

Hier die Liste der kommenden Spiele für beide Plattformen im Überblick:

Dead Island 2 (PS4 & PS5)

Two Point Campus (PS4 & PS5)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4 & PS5)

Gris (PS4 & PS5)

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4 & PS5)

Firefighting Simulator The Squad (PS4 & PS5)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4 & PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4)

Für die User von PS Plus Premium ist darüber hinaus noch The Last Clockwinder für PlayStation VR2 verfügbar.

Ebenfalls nur bei PlayStation Plus Premium bekommt ihr noch diese Klassiker:

Dino Crisis (PS1)

Forbidden Siren (PS2)

R-Type Dimensions EX (PS4)

Bereits verfügbar sind die drei monatlichen Titel WWE 2K24 (PS4 & PS5), Dead Space (PS5) und Doki Doki Literature Club Plus! (PS4 & PS5), die ihr auch mit PlayStation Plus Essential spielen könnt.

PlayStation Plus Essential kostet euch monatlich 8,99 Euro, vierteljährlich 24,99 Euro und jährlich 71,99 Euro. Bei PS Plus Extra werden monatlich 13,99 Euro, vierteljährlich 39,99 Euro und jährlich 125,99 Euro fällig. Und bei PS Plus Premium sind es wiederum monatlich 16,99 Euro, vierteljährlich 49,99 Euro und jährlich 151,99 Euro.