PS Plus: Die Spiele für Extra- und Premium-Mitglieder wurden angekündigt – Freut euch auf Blockbuster wie God of War Ragnarök, die Yakuza-Reihe und MediEvil 2 im Classics-Katalog

Sony hat die neuen Titel für den PlayStation Plus Game Katalog und den Classics Katalog für Januar 2025 angekündigt. Ab dem 21. Januar 2025 kommen einige Spiele für Extra- und Premium-Mitglieder hinzu, darunter auch bekannte Titel wie God of War Ragnarök oder Like a Dragon Gaiden. Auch die Classic-Sektion wird mit ein paar Retro-Spielen erweitert.

Blockbuster-Games für Extra- und Premium-Mitglieder

Diese Spiele sind nur für die Extra- und Premium-Mitglieder zugänglich. God of War Ragnarök wird für die PS4 und PS5 zugänglich sein. In diesem bekannten Blockbuster-Titel schlüpft ihr in die Rolle von Kratos, dem ehemaligen Kriegsgott, der zusammen mit seinem Sohn Atreus die nordische Mythologie erkundet. God of War Ragnarök bietet packende Kämpfe, emotionale Geschichten und atemberaubende Landschaften.

Fans der Yakuza-Reihe können sich auch freuen. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird ebenfalls in den Katalog aufgenommen und auf der PS4 und PS5 spielbar sein. In Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name steht Kazuma Kiryu im Mittelpunkt, der nach seinem vorgetäuschten Tod mit neuen Herausforderungen in der kriminellen Unterwelt konfrontiert wird.

Alle weiteren Spiele, die in den Katalog aufgenommen werden:

Atlas Fallen: Reign of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die 3 (PS4, PS5)

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

Nachschub für den Classic-Katalog

Der Classic-Katalog bekommt auch noch zwei coole Titel hinzugefügt. Beide Spiele werden auf der PS4 sowie PS5 spielbar sein: Zum einen Indiana Jones and the Staff of Kings, wo ihr in die Rolle des berühmten Archäologen schlüpft, auf seiner Suche nach dem geheimnisvollen Stab des Moses. Erkundet exotische Schauplätze, löst Rätsel und erlebt actionreiche Momente. Indiana Jones and the Staff of Kings war auf der PlayStation 2 spielbar und erschien 2009.

Aber auch Sir Daniel Fortesque erwartet euch diesen Monat im Classic-Catalog. Mit MediEvil 2 aus dem Jahr 2000 könnt ihr eine düstere, humorvolle Welt voller Rätsel und Kämpfen erkunden. Das Action-Adventure hat einen eigenen, skurrilen Charme und setzt die Geschichte des Skelett-Helden fort.

Zurzeit gibt es aber auch das Gerücht, dass Alone in the Dark 2 ebenfalls in den Retro-Katalog aufgenommen werden könnte. Der Hinweis darauf stammt von PSDeals. Dort wurden neue Einträge für das Spiel für PS4 und PS5 entdeckt. Seitens Sony wurde jedoch noch nichts bestätigt.

Der PS Plus Katalog bietet dieses Mal für Extra- und Premium-Mitglieder wieder eine gute Auswahl aus Blockbuster-Titeln, aber auch guten Retro-Games. Leider gehen die VR-Spieler diesen Monat leer aus. Zudem wurden schon die Spiele für die Essential-Mitgliedschaft hinzugefügt.