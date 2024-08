PS Plus mit Witcher 3 und Wild Hearts - Diese Games kommen in den Spielekatalog von Extra und Premium

Nach der Veröffentlichung von drei neuen Spielen für PS Plus Essentials zum Monatsanfang - lest hier, ob sich deren Download lohnt -, hat Sony nun die weiteren Neuzugänge des Monats bestätigt.

Die neuen Spiele kommen am 20. August 2024 in den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium.

Die Neuzugänge im August

Unter anderem werdet ihr etwa CD Projekts Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt spielen können. Wenn euch Monster Hunter gefällt, könnt ihr außerdem das ähnliche Wild Hearts ausprobieren.

Oder vielleicht spielt ihr doch lieber ein Lamm, das einen treuen Kult um sich herum aufbaut? In dem Fall solltet ihr euch Cult of the Lamb anschauen.

Hier alle Neuzugänge für Extra und Premium im Überblick:

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5)

Wild Hearts Standard Edition (PS5)

Cult of the Lamb (PS4, PS5)

Ride 5 (PS5)

Watch Dogs 2 (PS4)

Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online: Hollow Realization (PS4)

Nur mit Premium bekommt ihr indes noch ein neues PSVR2-Spiel und weitere Klassiker: