PS Plus Premium: Erste Klassiker geleakt

In der offiziellen PlayStation-Datenbank sind erste PlayStation-Klassiker aufgetaucht, die Teil der kommenden Premium-Stufe für das neue PlayStation Plus sind.

Entdeckt hat sie ein Reddit-User und wir erhalten dadurch einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns dort erwartet.

Erster Ausblick auf PS Plus Premium

Mehr als 300 Retro-Spiele sind Teil der Premium-Stufe beim neuen PlayStation Plus.

Folgende Spiele wurden bisher in der PSN-Datenbank entdeckt:

Mr Driller (PS1)

Tekken 2 (PS1)

Ridge Racer 2 (PSP)

Worms Armageddon (PS1)

Worms World Party (PS1)

Auch die Spiele der Syphon-Filter-Reihe könnten Teil des Angebots sein, dafür waren zuletzt Alterseinstufungen in Südkorea aufgetaucht.

Das neue PlayStation Plus soll in Europa nach aktuellem Stand am 22. Juni 2022 starten. In Nordamerika, Asien und Japan geht es bereits früher los.

PS Plus Premium ist die höchste von insgesamt drei Stufen und enthält natürlich alle Vorteile der beiden vorherigen. Dazu zählen die bekannten Gratis-Spiele, der Zugriff auf Online-Modi, Cloud-Spielstände sowie eine Bibliothek mit mehr als 400 Spielen, die ihr spielen könnt.

