Dead Space kommt zu PS Plus: Monatliche Spiele für Oktober bestätigt

Sony hat die monatlichen PlayStation-Plus-Spiele für den Oktober 2024 bekannt gegeben.

Im neuen Monat, genauer gesagt ab der kommenden Woche, bekommt ihr wieder drei neue Titel.

Das sind die PS-Plus-Games im Oktober

Ab dem 1. Oktober 2024 sind demnach WWE 2K24 (PS5, PS4), Dead Space Remake (PS5) und Doki Doki Literature Club Plus! (PS4, PS5) erhältlich.

WWE 2K24 feiert 40 Jahre WrestleMania mit einer ganzen Reihe an Superstars und in verschiedenen Spielmodi. Dabei werden auch die besten Momente aus den vergangenen 40 Jahren hervorgehoben.

Unter anderem mit dabei sind zahlreiche bekannte Wrestler, etwa Legenden wie "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker und Andre the Giant, aber auch aktuelle Fan-Lieblinge wie "The American Nightmare" Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley und Roman Reigns.

Im Remake von Dead Space erlebt ihr die Geschehnisse des ersten Teils noch einmal in einer aufgehübschten Optik. Mit Isaac Clarke erkundet ihr die USG Ishimura und versucht herauszufinden, was auf dem Schiff schiefgelaufen ist. Und das ist definitiv nichts angenehmes.

An Bord lauern gefährliche Kreaturen namens Necromorphs und Isaac muss plötzlich um sein Überleben kämpfen. Und dabei kann er nur auf die begrenzten Dinge zurückgreifen, die er an Bord der Ishimura findet.

Doki Doki Literature Club Plus! verspricht wiederum psychologischen Horror. Auf der Suche nach einem Partner schließt ihr euch dem Literature Club an. Mit jedem Gedicht, das ihr schreibt, und jeder Entscheidung umwerbt ihr euren Schwarm und deckt dabei den Horror im Hintergrund auf. Ob ihr am Ende das perfekte Ende erreicht, hängt von vielen Dingen ab.

Wie schon erwähnt, sind die neuen Titel ab dem 1. Oktober 2024 verfügbar. Bis dahin sind noch Harry Potter: Quidditch Champions, MLB The Show 24 und Little Nightmares 2 für euch verfügbar.