PS Plus Spiele für September bestätigt: Harry Potter Quidditch Champions kommt zum Launch

Sony hat am Abend die PlayStation-Plus-Spiele für September 2024 angekündigt.

Mit dabei ist unter anderem Harry Potter: Quidditch Champions, das direkt zum Launch hinzugefügt wird.

Was kommt sonst noch?

Alle neuen Spiele sind ab dem 3. September 2024 zugänglich für euch, wenn ihr mindestens PlayStation Plus Essential habt.

Hier alle drei Neuzugänge in der Übersicht:

Harry Potter: Quidditch Champions (PS5, PS4)

MLB The Show 24 (PS5, PS4)

Little Nightmares 2 (PS5, PS4)

Bis zum 2. September 2024 habt ihr noch die Gelegenheit, euch die aktuellen Spiele LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (PS4 & PS5), Five Nights at Freddy's Security Breach (PS4 & PS5) und ENDER LILIES: Quietus of the Knights (PS4) zu holen.