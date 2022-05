PS Plus: Video zeigt, wie PS1-Spiele auf der PS5 aussehen

Es gibt erstes Material zu PS1-Spielen, die Teil des neuen PlayStation Plus sind, auf der PlayStation 5.

Eines der Spiele, die ihr mit PlayStation Plus Premium spielen könnt, ist etwa Oddworld: Abe's Oddysee.

Erste Gameplay-Eindrücke

Ein erstes Gameplay-Video dazu liefert VGC, es zeigt auch die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Emulation ergeben, etwa visuelle Einstellungen, eine Rückspulfunktion und verschiedene Spielstände.

Wie VGC anmerkt, sei Oddworld: Abe's Oddysee auf PS5 allerdings mehrfach abgestürzt. Man vermutet, es hängt damit zusammen, dass die visuellen Einstellungen zu häufig hintereinander geändert wurden.

Mehr zum Thema:

In den asiatischen Märkten geht das neue PlayStation Plus am heutigen 23. Mai 2022 an den Start.

Andere Regionen der Welt müssen sich noch gedulden. Japan folgt am 1. Juni 2022, in Nord- und Südamerika geht es am 13. Juni 2022 los und in Europa fällt der Startschuss am 22. Juni 2022.

Zugriff auf ausgewählte PS1-Spiele erhaltet ihr mit PlayStation Plus Premium, der teuersten von drei Optionen beim neuen PS Plus. Es kostet euch 16,99 Euro monatlich, 49,99 Euro pro Quartal oder 119,99 Euro pro Jahr.

Spiele von PS1, PlayStation 2 und PSP sind dort via Download und Streaming spielbar, PS3-Spiele derzeit ausschließlich via Streaming.