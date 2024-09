PS5 und PS5 Pro im Look der PS1: So genial sieht die 30th Anniversary Collection aus

Anlässlich des 30. Geburtstags von PlayStation hat Sony am Abend eine 30th Anniversary Collection der PlayStation 5 und mehr angekündigt.

Dabei handelt es sich um verschiedene Produkte, die im Look der PlayStation 1 neu veröffentlicht werden.

Konsolen, Handheld und Controller

In diesem besonderen Look könnt ihr sowohl die normale PS5 (nur digital), die PlayStation 5 Pro, den PlayStation Portal Remote Player, den DualSense Controller sowie den DualSense Edge Controller bekommen.

”Das Design der limitierten Editionen ist eine Hommage an 30 Jahre PlayStation und die erste Konsole, die am 3. Dezember 1994 in Japan veröffentlicht wurde”, heißt es.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Veröffentlicht wird die PlayStation 30th Anniversary Collection am 21. November 2024.

Bei der PS5 Pro der Jubiläumsedition ist eine 2 TB große SSD enthalten, ebenso bekommt ihr einen DualSense Wireless, einen DualSense Edge Wireless, eine Ladestation für die Controller sowie eine Seitenabdeckung für das optionale Disc-Laufwerk dazu. Auch der vertikale Standfuß ist enthalten.

Die normale PS5 gibt es in diesem Look nur als digitale Edition zu kaufen, aber auch hier ist ein Konsolen-Cover für ein optionales Disc-Laufwerk dabei. Ansonsten bekommt ihr hier nur einen DualSense dazu.

Die PS5 Pro im PS1-Look.

Außerdem gibt's noch ein paar weitere Extras in den Bundles, etwa eine Tasche für Kabel, Kabelbinder, Sticker, ein Poster (mit einem von 30 möglichen Designs) und ein PlayStation Paperclip.

Vom PS5-Pro-Bundle werden 12.300 Stück erhältlich sein, bei jedem ist eine individuelle Nummer eingraviert.

Vorbestellungen sind ab dem 26. September 2024 bei PlayStation Direct möglich.