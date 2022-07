PS5: Amerikanerin reicht Sammelklage gegen Sony ein, weil die Konsole abstürzt

Eine Amerikanerin wirft Sony vor, wissentlich einen Defekt der PlayStation 5 verheimlicht zu haben, der zu Abstürzen führt, und hat eine Sammelklage eingereicht.

Die Klägerin Christina Trejo reichte die Sammelklage gegen Sony Corporation of America am 12. Juli bei einem Bundesgericht in Illinois ein.

Was ist das Problem?

Der Klägerin zufolge gibt es bei der PS5 einen Defekt, der dazu führt, dass sich die Konsole beim Spielen plötzlich ausschaltet, wodurch häufig Spielfortschritt verloren gehe.

"Während die PS5 für viele Unterhaltungszwecke genutzt werden kann, ist das Spielen von Videospielen auf der Konsole ihre Hauptfunktion", heißt es. "Der Defekt beeinträchtigt die Fähigkeit der Nutzer, Videospiele zu spielen, und beeinträchtigt somit die Hauptfunktion und die allgemeine Nutzung der PS5".

Weitere Meldungen zu PlayStation:

Trejo behauptet, Sony wusste durch Reparaturanfragen, Online-Beschwerden und eigene Online-Service-Ressourcen von dem Mangel.

Der Vorwurf: "Obwohl der Angeklagte von dem Mangel der Konsole wusste, hat er es versäumt, die Verbraucher vor dem Kauf der PS5 über diesen Mangel zu informieren, und hat auch weiterhin keine wesentlichen Maßnahmen zur Behebung des Problems ergriffen."

Mehrere Monate nach dem Kauf der PlayStation 5 habe Trejos Konsole damit begonnen, regelmäßig abzustürzen. Wenn sie davon gewusst hätte, hätte sie die Konsole gar nicht oder nur zu einem geringeren Preis gekauft.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Sie klagt unter anderem wegen Verstößen gegen die Verbraucherschutzgesetze von Illinois, auch Schadensersatz, eine Übernahme der Kosten und eine Verhandlung vor einem Geschworenengericht möchte sie erreichen.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit regelmäßigen Abstürzen dieser Art auf der PlayStation 5 gemacht?