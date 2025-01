PS5: Ein gefeiertes Rollenspiel von Ende 2024 gibt es jetzt mit 45 Prozent Rabatt im Angebot der Woche

Aktuell ist BioWares Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard das Angebot der Woche im PlayStation Store.

Dragon Age: The Veilguard Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 31. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: BioWare / Electronic Arts

Für euch bedeutet das, dass ihr beim Kauf ordentlich sparen könnt, denn es gibt einen Rabatt in Höhe von 45 Prozent.

Deutlich günstiger

Effektiv zahlt ihr somit also 43,99 Euro, die UVP liegt bei 79,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 6. Februar 2025 um 0:59 Uhr gültig und ihr findet es direkt hier im PlayStation Store.

Bei den Kritikern kam Dragon Age: The Veilguard überwiegend gut an. Auf Metacritic hat das Spiel eine Durchschnittswertung von 82 Punkten, auf Steam fallen die Reviews größtenteils positiv aus.

Allerdings brachte das Spiel Publisher Electronic Arts bisher nicht den erhofften Erfolg ein. Mit bis dato rund 1,5 Millionen Spielerinnen und Spielern liegt es unter den Erwartungen des Unternehmens und sorgte zuletzt, gemeinsam mit EA Sports FC 25 für schwächer als erwartete Geschäftszahlen beim Publisher.

Dragon Age: The Veilguard führt euch in die Welt von Thedas, die von Konflikten und geheimer Magie erschüttert wird. Zwei korrupte alte Götter sind nach Jahrhunderten der Dunkelheit zurück in die Freiheit gelangt und versuchen nun, diese Welt mit allen Mitteln zu vernichten. Natürlich müsst ihr sie aufhalten.

Ihr spielt Rook, könnt den Charakter nach Lust und Laune gestalten, wählt eine von drei verfügbaren Klassen und versammelt eine Gruppe von Mitstreiterinnen und Mitstreitern um euch, um die Götter daran zu hindern, ihren Plan in die Tat umzusetzen.

Mehr zum Spiel lest ihr übrigens in Martins Test zu Dragon Age: The Veilguard.