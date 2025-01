PS5-Disc-Drive-Knappheit: Hohe Nachfrage und überteuerte Preise sorgen weiter für Frust bei PS5 Pro-Spielern

Auch nach den Feiertagen bleibt die Verfügbarkeit des PS5-Disc-Drive-Add-ons äußerst problematisch. Besonders PS5-Pro-Besitzer sind betroffen, da physische Spiele nur mit dem separat erhältlichen Laufwerk genutzt werden können. Die Situation sorgt für großen Unmut unter den Gamern und treibt die Preise auf dem Zweitmarkt in die Höhe.

Die hohe Nachfrage bleibt

Seit dem Launch der PS5 Pro im November 2024 hat sich die Nachfrage nach dem Laufwerk massiv erhöht. Das Add-on ist sowohl mit der neuen PS5 Pro als auch der "Slim"-Variante der PS5 kompatibel und daher für viele Spieler unerlässlich. Während die PS5 Slim in der Standardversion bereits mit einem Laufwerk geliefert wird, müssen Käufer der PS5 Pro das Zubehör separat erwerben. Besonders ärgerlich ist, dass die offiziellen Händler wie PlayStation Direct oder Amazon das Laufwerk seit Wochen kaum auf Lager haben.

Scalper treiben Preise in die Höhe

Diese Knappheit wird von Scalpern ausgenutzt, die ihre Strategie nach der Veröffentlichung der PS5 Pro angepasst haben. Statt Konsolen zu horten, konzentrieren sie sich nun auf die begehrten Disc Drives. Auf Plattformen wie eBay werden die Laufwerke zu überhöhten Preisen angeboten – oft mindestens 50 Prozent über dem regulären Preis von 119,99 Euro. Käufer, die ihre physischen Spiele weiterhin nutzen möchten, sind so gezwungen, tief in die Tasche zu greifen. Viele berichten, dass sie regelmäßig lokale Händler wie Best Buy oder im offiziellen PlayStation-Onlineshop nach zufälligen Nachschüben durchsuchen.

Unklar bleibt, warum Sony das Laufwerk weiterhin nur in begrenzten Mengen produziert. Anders als während der PS5-Knappheit hat sich das Unternehmen bisher nicht zur aktuellen Lage geäußert. Spieler hoffen auf eine baldige Produktionssteigerung, um die Engpässe zu beheben.

Für viele PS5-Pro-Besitzer bleibt die Situation frustrierend. Ohne das Disc-Laufwerk können sie ihre bestehenden physischen Spiele nicht verwenden, was die Nutzung der neuen Konsole stark einschränkt, wenn man gerne die Discs besitzen möchte. Vielleicht hofft man bei Sony auch darauf, dass so noch mehr Spieler auf den digitalen Markt wechseln. Nichtsdestotrotz steht Sony unter Druck, auf die Kritik zu reagieren und Lösungen anzubieten. Bis dahin bleibt die Situation angespannt, und viele Spieler müssen warten oder auf teure Zweitmarktangebote zurückgreifen, um ihre Spiele zu genießen. Fans hoffen, dass das Unternehmen die wachsende Nachfrage nicht weiter unterschätzt.