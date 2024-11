PS5-Disc-Laufwerke: Knappheit treibt Preise in die Höhe

PS5-Disc-Laufwerke sind weiterhin schwer zu bekommen. Obwohl neue Bestände in Großbritannien eingetroffen sind, führt die Knappheit zu krassen Preisanpassungen. Einzelhändler wie Currys verkaufen das Zubehör aktuell für 109 britische Pfund (131 Euro), anstatt des von Sony empfohlenen Preises von 99 britischen Pfund (119 Euro) . Diese Preissteigerung sorgte in der Community für Diskussionen, da Kunden das Gefühl haben, die Knappheit werde von Händlern ausgenutzt.

Hohe Nachfrage und sinkende Preise bei eBay

In Deutschland sind PS5-Disc-Laufwerke ebenfalls sehr begehrt, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. Auf eBay kosten sie aktuell zwischen 180 und 240 Euro. Eine Entspannung könnte eintreten, wenn Sony die Produktion erhöht und mehr Geräte auf den Markt bringt. Die hohe Nachfrage zeigt Parallelen zu Großbritannien, wo die Laufwerke auf eBay für 150 britische Pfund (180 Euro) bis 250 britische Pfund (300 Euro) gehandelt wurden. Durch eine kurzzeitige Verfügbarkeit bei Einzelhändlern sanken die Preise dort jedoch auf 120 britische Pfund (144 Euro) bis 150 britische Pfund (180 Euro).

Das PS5-Disc-Laufwerk wurde 2023 zusammen mit der PS5 Slim veröffentlicht. Es ermöglicht Besitzern der digitalen Variante der PS5, physische Spiele zu nutzen. Doch die Nachfrage stieg erheblich, als Sony bekannt gab, dass die teure PS5 Pro (800 Euro) weder ein integriertes Laufwerk noch eine Bundle-Option bieten würde. Dieser Schritt führte dazu, dass viele Spieler das Laufwerk nachträglich erwerben wollten, um weiterhin ihre Disc-Spiele nutzen zu können.

Digitale Verkäufe und ihre Auswirkungen auf den Markt

Die Markt wird zusätzlich von einem Wandel zu digitalen Verkäufen geprägt. Laut einem Beitrag auf Bluesky von Mat Piscatella, Analyst bei der NPD Group, wurden im Jahr 2024 rund 78 % der PS5-Spiele digital verkauft, bei Xbox-Konsolen sogar 91 %. Dieser Trend stellt die langfristige Relevanz physischer Spiele und Zubehörteile in Frage. Trotzdem zeigt die aktuelle Situation, dass Disc-Laufwerke für viele Gamer weiterhin eine wichtige Rolle spielen und nicht komplett abgeschrieben werden können.

Die Knappheit des PS5-Disc-Laufwerks zeigt, wie stark die Nachfrage nach physischem Zubehör immer noch ist. Um den Bedarf zu decken und den Markt zu beruhigen, muss Sony die Produktion dringend erhöhen.