Ab heute kannst du dir die Jubiläums-PS5 auch bei Amazon, Media Markt und Co. vorbestellen

Die PlayStation 5 Digital Edition in der 30th Anniversary Limited Edition bekommt ihr ab heute auch bei Amazon, Media Markt und Co.

Entsprechende Produktseiten der Jubiläums-Edition findet ihr schon bei Amazon, Media Markt und Saturn, der Preis liegt bei 499,99 Euro.

Die PS5 im klassischen Grau

Diese Edition der PlayStation 5 ist mit einem Farbschema versehen, das eine Hommage an die allererste PlayStation darstellt.

Die Konsole wurde am 3. Dezember 1994 veröffentlicht, feiert in diesem Jahr also ihren 30. Geburtstag.

Die Edition, die ihr ab heute bei Händlern vorbestellen könnt, umfasst die Digital Edition der PlayStation 5 sowie einen DualSense Controller im dazu passenden Design.

Des Weiteren erhaltet ihr ein Konsolen-Cover in der passenden Farbe dazu, falls ihr ein separat erhältliches Disc-Laufwerk anbringen möchte. Ausgestattet ist diese PS5 mit einer 1 TB großen SSD und ihr erhaltet noch einen vertikalen Standfuß sowie zwei horizontale Standfüße dazu.

Zum Lieferumfang gehören weiterhin noch ein HDMI-, ein USB- sowie das Netzkabel, ebenso ein Original-Steckergehäuse im Stil eines PlayStation-Controllers.

Außerdem sind vier PlayStation Shapes-Kabelbinder, PlayStation-Sticker, Limited Edition PlayStation-Poster, PlayStation-Büroklammer, Druckerzeugnisse und Astro's Playroom als vorinstalliertes Spiel enthalten.

Vorbestellungen der Konsole starteten bereits Ende September bei PlayStation Direct. Neben der PS5 in der Digital Edition gibt es außerdem noch die kommende PlayStation 5 Pro, den PlayStation Portal Handheld und den DualSense Edge Controller als Sonderausgabe. Der normale DualSense ist ebenfalls separat erhältlich.

Das PS5-Pro-Bundle der 30th Anniversary Collection ist auf 12.300 Stück limitiert und kostet normalerweise 1.099 Euro.

Hier die Preise der 30th Anniversary Collection: