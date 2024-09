PS5: Sind das die Preise der 30th Anniversary Edition? Bekannter Leaker enthüllt erste Details

Wie teuer wird die kommende 30th Anniversary Collection der PlayStation 5? Ein Leaker nennt nun erste Details zu den Preisen.

Die Angaben stammen von Dealabs' zuverlässigem Leaker billbil-kun, beziehen sich aktuell aber nur auf die amerikanischen Preise.

Welche Preise sind zu erwarten?

Dem Leaker zufolge wird die PlayStation 5 Digital Edition in der 30th Anniversary Edition 499,99 Dollar kosten, also 50 Dollar mehr als die normale PS5.

Neben der Konsole erhält man damit einen DualSense-Controller im passenden Design, ein passendes Konsolen-Cover, wenn man ein separat erhältliches Disc-Laufwerk anbringen möchte, einen vertikalen Standfuß und ein paar weitere Extras.

Details zu den Euro-Preisen liegen demnach noch nicht vor, billbil-kun rechnet allerdings mit einem Preis von etwa 519,99 Euro.

Das PS5-Pro-Bundle der 30th Anniversary Collection.

Wer nur den DualSense-Controller im Jubiläumsdesign haben möchte, müsse dafür wahrscheinlich 79,99 Euro auf den Tisch legen.

Noch keine Angaben hat billbil-kun hingegen zum PS5-Pro-Bundle der 30th Anniversary Edition, das auf 12.300 Stück limitiert ist.

Hier sind alle Inhalte der normalen PS5 Digital im PS1-Look enthalten, zusätzlich zu dem normalen Controller bekommt ihr hier aber auch noch einen DualSense Edge und eine DualSende-Ladestation dazu.

Den DualSense Edge wird man ebenfalls einzeln in diesem besonderen Design kaufen können, wie auch den Handheld PlayStation Portal.

Vorbestellungen der 30th Anniversary Collection sind ab dem 26. September 2024 möglich, veröffentlicht wird die Produktreihe am 21. November 2024. Hierzulande läuft der Verkauf der PS5 Pro, von PlayStation Portal und DualSense Edge über PlayStation Direct..

Die PS5 Digital Edition und der DualSense Wireless Controller werden auch bei teilnehmenden Händlern verfügbar sein.

”Das Design der limitierten Editionen ist eine Hommage an 30 Jahre PlayStation und die erste Konsole, die am 3. Dezember 1994 in Japan veröffentlicht wurde”, teilte Sony zur Ankündigung der Collection mit.