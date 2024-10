PS5: MegaLights-Technologie der UE5 schafft tausende Lichtquellen in Echtzeit

Auf der Unreal-Fest-Präsentation zeigte Epic die neueste Licht-Technologie der UE5. Da Sony schon seit Langem in Epic investiert, darf der PlayStation-Hersteller auch Teil der Show sein. Die neue MegaLights-Technologie wird nämlich auf einer PlayStation 5 vorgestellt. Die Demonstration dauerte etwa sieben Minuten.

Da geht euch ein Licht auf - oder direkt 1.000!

Im Video von Epic seht ihr einen Charakter, wie dieser durch verschiedene Umgebungen mit komplexer Lichtgestaltung läuft. Neonlichter, Deko-Lichter, Werbetafeln, fliegende Drohnen, Mosaikfenster, Arcade-Automaten ... Die Liste der eingebauten Lichtquellen ist lang. Und tatsächlich sehen diese ziemlich realistisch aus und die Demo scheint zudem flüssig zu laufen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch viele Möglichkeiten für den ebenso komplexen Schattenwurf sind gegeben. Viele Säcke, Obstkisten, ordentlich verschlissenes Gemäuer mit allerlei Furchen, Pflanzen, Tische, Stühle, riesige Tücher und mehr. All das in weiträumigen Räumen, von traditionellen Märkten bis hin zu futuristischen Szenarien.

"Seht euch eine Live-Demonstration einer neuen experimentellen @UnrealEngine Funktion namens MegaLights, bei der mehr als 1.000 schattenwerfende Lichter eine Szene in Echtzeit auf einer PS5 beleuchten", heißt es im X-Beitrag von Sony.

Die Nutzer zeigen sich in den Kommentaren ebenfalls begeistert. Dies zeigen sie durch einfachen Text oder GIFs von freudigen Anime-Charakteren mit extrem funkelnden Augen - Evoli von Pokémon und Anya von Spy x Family sind mir im Kopf hängen geblieben.

Besonders spannend ist, dass diese Technologie nicht nur auf teuren High-End-PCs funktioniert, sondern auch auf einer einfachen PlayStation 5. Da die PS5 Pro hier keine Erwähnung findet, kann man davon ausgehen, dass dies eine normale Konsole ist.

In derselben Präsentation gab Riot Games bekannt, dass Valorant auf die Unreal Engine 5 umsteigen wird und die alte Version hinter sich lässt. In Zukunft bedeutet dies für Spieler weitere Verbesserungen und Möglichkeiten zur Optimierung des Shooters. Es wurden aber auch neue Spielerfahrungen angedeutet, die das Valorant-Universum erweitern sollen. Könnte man also an neuen Modi oder gar separaten Spielen arbeiten?