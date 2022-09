PS5 mit externem Laufwerk? Gerüchten zufolge soll Sony an diesem Nachfolgemodell arbeiten

Sony soll angeblich nächstes Jahr ein überarbeitetes Modell der PlayStation 5 auf den Markt bringen. Nun wird gemunkelt, dass dieses ein abnehmbares Disc-Laufwerk enthalten soll.

Wird die PS5 flexibler?

Über diese wohl größte Neuerung schreibt Journalist Tom Henderson auf Insider Gaming. In seinem Artikel heißt es, dass die neue PS5 es den Spielern ermöglichen werde, ein UHD-Blu-ray-Laufwerk per USB-C-Anschluss an der Rückseite des Gerätes anzuschließen. Wer es komplett digital mag, braucht natürlich kein separates Laufwerk anschließen.

Also soll es nur noch eine Version geben und jeder kann sich selbst ein Laufwerk holen, wenn er Lust hat? Nein, nicht so ganz. Laut Hendersons Quellen gibt es weiterhin zwei Versionen der PS5. Es soll dann weiterhin die rein digitale Version geben und ein Paket, indem auch direkt ein externes Laufwerk enthalten ist. Trotzdem sei es möglich, das Laufwerk auch einzeln zu erwerben - für den Fall, dass es kaputtgeht oder sich ein digitaler Spieler später doch umentscheidet und Discs verwenden will.

Optisch soll das Laufwerk mit dem neue gestalteten Design der PS5 übereinstimmen und wie ein Teil des Gesamtbildes wirken. Möglicherweise könnte die neue PS5 kleiner und leichter sein und gleichzeitig mehr Flexibilität durch das optionale Laufwerk bieten. In Hendersons Artikel gibt es keine Hinweise auf Verbesserungen der Leistung von Sonys Konsole.