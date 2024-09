PS5: "Mit ziemlicher Sicherheit" - Neue State of Play angeblich für nächste Woche geplant

Wann kommt die nächste State of Play von Sony? Gerüchte gab es dazu schon einige, nun scheint sich zu verdichten, dass es nächste Woche passiert.

Am 12. September 2024 sagte Giant Bombs Jeff Grubb bereits, dass er in "rund zwölf Tagen" mit einer neuen State of Play rechne. Nun hat er noch einmal nachgelegt.

Ist es nächste Woche soweit?

Wie Grubb nun angibt, werde eine neue State of Play "mit ziemlicher Sicherheit" am 24. September 2024 ausgestrahlt.

Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bisher nicht. Normalerweise kündigt Sony neue State-of-Play-Ausgaben wenige Tage im Voraus an.

Ein möglicher Kandidat für eine neue State of Play ist Horizon Zero Dawn Remastered, zu dem in dieser Woche eine Alterseinstufung in den USA aufgetaucht ist. Das Remaster soll den Angaben des Entertainment Software Rating Board (ESRB) zufolge für PlayStation 5 und PC erscheinen.

Laut Grubb befinde sich außerdem ein weiteres PlayStation-Remaster in Arbeit, das "noch weniger aufregend" als Horizon Zero Dawn Remastered sei. Auch dieses könnte bei der nächsten State of Play vorgestellt werden.

Ansonsten warten wir noch auf einen Release-Termin für Lego Horizon Adventures, das in diesem Jahr erschienen soll. Möglicherweise könnte es auch zu Bungies Marathon Neuigkeiten geben, das für 2025 geplant ist.

Die bisher letzte Ausgabe von State of Play wurde im Mai 2025 ausgestrahlt, währenddessen waren Astro Bot, Concord, Dynasty Warriors Origins, Monster Hunter Wilds und die PC-Version von God of War Ragnarök zu sehen.

Zuletzt hatte Sony im Rahmen einer technischen Präsentation die lang erwartete PlayStation 5 Pro angekündigt. Diese wird am 7. November 2024 veröffentlicht und kostet hierzulande 799,99 Euro.

Weiterhin hat man in dieser Woche den Spielekatalog von PlayStation Plus um mehrere neue Titel ergänzt, darunter The Plucky Squire.