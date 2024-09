Nach der PS5-Pro-Enthüllung: State of Play soll laut Insider noch diesen Monat kommen

Sony plant angeblich noch für diesen Monat eine neue Ausgabe von State of Play.

Das behauptet jedenfalls Giant Bombs Jeff Grubb, der im Hinblick darauf zumeist recht gut informiert und zuverlässig ist.

Ein paar Neuigkeiten

Wie er im neuen Game Mess Mornings Podcast angibt, könnte die State of Play um den 24. September 2024 herum kommen.

Das würde auch zu vorherigen Kommentaren von ihm passen, in denen er bereits eine neue Präsentation im September angedeutet hatte.

Das Timing würde auch zur Tokyo Game Show passen, die am 26. September 2024 beginnt.

Grubb betont aber, dass es sich dabei wirklich nur um eine State of Play und nicht um einen großen PlayStation Showcase handelt. Es sieht wohl so aus, als würde Sony – wie schon 2022 – auf einen großen Showcase in diesem Jahr verzichten.

"Es vergeht also ein Jahr ohne PS-Showcase, in dem es heißt: 'Hier sind alle unsere großen Sachen'", sagt Grubb. "Die Leute werden also ihre Erwartungen wieder niedrig ansetzen und sich denken: 'Habt ihr schon Ghost of Tsushima, über das ihr reden könnt? Wird es in dieser Generation noch ein Spiel von Naughty Dog geben?' Es sieht langsam so aus, als ob sie sogar noch länger brauchen, als sie erwartet haben, um diese Spiele herauszubringen, und das schadet ihnen in Situationen wie bei der PS5 Pro, wo sie versuchen, ein Argument dafür zu liefern, um das System zu rechtfertigen, aber sie haben nichts, was damit einhergeht."