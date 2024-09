PS5: Sony kündigt neue State of Play an und sie kommt schon heute, aber was ist die schlechte Nachricht?

Kurz vor dem Start der Vorbestellungen der PlayStation 5 Pro zeigt Sony noch eine neue Ausgabe von State of Play. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr dafür lange wach bleiben müsst.

Die neue State of Play wird heute um Mitternacht ausgestrahlt und es gibt wohl einiges zu sehen.

Neuigkeiten und Updates

Sony verspricht "mehr als 30 Minuten mit Neuigkeiten und Updates" zu "mehr als 20 kommenden PS5- und PSVR2-Spielen von Studios rund um die Welt".

Ihr könnt euch die Show dann nachfolgend im eingebetteten YouTube-Stream anschauen oder auf Twitch.

Welche Spiele konkret zu erwarten sind, bleibt erst einmal noch ungewiss. Möglicherweise könnt ihr aber einen neuen Blick auf das kommende Remake von Until Dawn werfen. Vielleicht ist auch Konamis Silent Hill 2 Remake mit dabei, bei dem jüngst bestätigt wurde, dass es auf den Konsolen ein Jahr lang PlayStation-exklusiv ist.

Nachdem in der vergangenen Woche eine Alterseinstufung für Horizon Zero Dawn Remastered auftauchte, wäre es auch nicht überraschend, diesen Titel dort zu sehen. Und wir warten ja noch auf ein Release-Datum für Lego Horizon Adventures, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

In den vergangenen Tagen gab es zudem Gerüchte über ein mögliches Remaster von Days Gone. Wenn es existiert, wäre es sicherlich ebenfalls ein Kandidat für die Show.

Gut möglich, dass wir auch noch etwas mehr von den "40 bis 50" Spielen sehen, die zum Launch der PS5 Pro einen Upgrade-Patch erhalten sollen. Schließlich wollen wir ja alle sehen, wofür wir die 800 Euro für die PlayStation 5 Pro auf den Tisch legen sollen.

Ansonsten könnt ihr in den Kommentaren gerne selbst Tipps abgeben oder schreiben, was ihr euch von der State of Play erhofft.