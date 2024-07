PS5: Neues Beta Update im Anmarsch, diese neuen Features erwarten dich

Nachdem in dieser Woche ein neues System-Update für die PS5 veröffentlicht wurde, kündigt Sony heute für morgen das nächste Beta-Update an.

Dieses bringt eine Reihe von Neuerungen für PS5-User mit, die unter anderem 3D-Audio betreffen.

Personalisierung und adaptives Laden

Ihr könnt künftig personalisierte 3D-Audioprofile für Kopfhörer und Ohrhörer auf allen PS5-Modellen festlegen.

"Mit 3D-Audio-kompatiblen Kopfhörern oder Ohrhörern, wie z. B. dem PULSE Elite Wireless-Headset oder den PULSE Explore Wireless-Ohrhörern, könnt ihr eine Reihe von Soundqualitättests durchführen und zahlreiche Faktoren analysieren lassen, um ein Audioprofil zu erstellen, dass der Charakteristik eures Gehörs am besten entspricht", heißt es. "Mit eurem personalisierten 3D-Audioprofil könnt ihr beispielsweise die Positionen von Charakteren und Objekten in einer Spielwelt deutlicher als zuvor erkennen, wodurch das Spiel noch fesselnder wird."

Die Audioprofile werden pro Benutzer auf der Konsole gespeichert, außerdem könnt ihr weiterhin die sonst verfügbaren 3D-Audiovoreinstellungen wählen.

Weiterhin bekommt ihr die Möglichkeit, Remote Play für einzelne User der Konsole gesondert zu aktivieren oder zu deaktivieren.

"Wenn also Freunde oder Familienmitglieder zu Besuch kommen und sich mit ihrem Konto für PlayStation Network bei eurer PS5-Konsole anmelden, könnt ihr ganz einfach auswählen, wer nach dem Besuch weiterhin über Remote Play auf eure PS5-Konsole zugreifen darf."

Nur auf dem neuesten PS5-Modell verfügbar ist hingegen das adaptive Laden für den DualSense, den DualSense Edge, die PSVR2-Controller und den Access-Controller.

Damit lassen sich die entsprechenden Controller aufladen, während sich die Konsole im Ruhemodus befindet.

"Wenn das adaptive Laden eingeschaltet ist, passt die PS5-Konsole die Dauer der Stromversorgung des Controllers in Abhängigkeit vom verbleibenden Akkustand der Geräte an, um Energie zu sparen. […] Wenn eure PS5 in den Ruhemodus wechselt und kein Controller angeschlossen ist, wird die Stromversorgung zum USB-Port nach einer bestimmten Zeit unterbrochen."