PS5: Neues DualSense-Patent zeigt, wie Sony den Controller verbessern könnte

Sony arbeitet womöglich an einem Upgrade des DualSense-Controllers für die PlayStation 5.

Zumindest könnte das ein neues Patent des Unternehmens andeuten, das mehr haptisches Feedback verspricht.

Veränderte Sticks

Das Patent zeigt Änderungen an den Analog-Sticks des Controllers, um diese um haptisches Feedback zu ergänzen.

Der Gedanke dahinter ist, dass ihr zum Beispiel die Sticks in den Controller drücken und dann je nach Situation ein bestimmtes Maß an Widerstand spüren könntet, ähnlich wie bei den Triggern. Unklar ist allerdings, was bei Spielen passiert, bei denen L3 oder R3 als normaler Button eingesetzt werden, aber dafür hat man sicherlich Ideen.

Nun ist es natürlich auch so, dass ein Patent nicht zwangsläufig in einer Entwicklung resultiert, aber es zeigt zumindest, dass Sony sich darüber Gedanken gemacht hat. Seid also nicht überrascht, wenn das Unternehmen ein solches Feature aus dem Hut zaubert.