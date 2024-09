PS5: Neues Update veröffentlicht, bringt adaptives Laden, Wilkommen-Hub und mehr!

Ein neues Update für die PlayStation 5 ist jetzt zum Download verfügbar.

Dieses bringt eine Reihe von neuen Funktionen mit, die "schrittweise in allen Regionen eingeführt" werden.

Ein personalisierter Bereich

Dazu zählt das neue Willkommen-Hub, ein personalisierter Bereich mit verschiedenen Widgets, die etwa Konsolenspeicher, Akkustand für Zubehör, Freunde, Trophäen und mehr auf dem PS5-Home-Bildschirm anzeigen.

"Der Willkommen-Hub ist eine überarbeitete Version der Registerkarte 'Entdecken', die bisher nur in den USA verfügbar war", heißt es. "Er wird in den nächsten Wochen weltweit und ab heute für ausgewählte Spieler in den USA eingeführt."

Ebenfalls neu ist Party Share. Damit habt ihr die Möglichkeit, Links zum Sprach-Chat der Party in Nachrichten- und Social-Media-Apps zu teilen. Diese Funktion wird laut Sony ebenfalls in den kommenden Wochen weltweit eingeführt.

Neu sind auch einige Features, die zuletzt in der PS5-Beta getestet wurden und ab heute weltweit verfügbar sind, darunter personalisierte 3D-Audioprofile für Kopfhörer und Ohrhöhrer.

Zudem könnt ihr die Remote-Play-Einstellungen für jeden Benutzer individuell einstellen und auswählen, wer über Remote Play eine Verbindung zur PS5-Konsole herstellen darf.

Zu guter Letzt kommt noch das adaptive Laden für Controller hinzu, unterstützt wird es allerdings nur von der PS5 Slim und von der kommenden PS5 Pro. Damit lassen sich Controller auch laden, wenn sich die Konsole im Ruhemodus befindet.

Falls ihr es verpasst habt: In dieser Woche hat Sony die PlayStation 5 Pro angekündigt. Sie erscheint am 7. November 2024 und kostet 799,99 Euro.