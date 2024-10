PS5 Pro Enhanced: Lies of P kehrt verbessert zurück

Im nächsten Monat kommt die PlayStation 5 Pro, als leistungsstarkes Mid-Gen-Upgrade zur PS5, auf den Markt. Langsam werden die ersten Spiele, wie der beliebte Titel God of War, zu den PlayStation 5 Enhanced hinzugefügt, was den Spielern ein noch beeindruckenderes Spielerlebnis bieten soll. Jetzt wurde auch der beliebte Soulslike Lies of P bekannt gegeben, welcher nun eine optimierte Version für die PlayStation 5 Pro erhalten wird. Das Update könnte technische Verbesserungen mit sich bringen, die für ein noch intensiveres und flüssigeres Spielerlebnis auf der neuen Konsole sorgen würde.

Optimiertes Spielerlebnis zum Launch der neuen Konsole

Neowiz kündigte in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) an, dass Lies of P ab sofort das PS5 Pro-Enhanced-Siegel trägt. Das bedeutet, das Spiel wird pünktlich zum PlayStation 5 Pro-Launch mit einer optimierten Version spielbar sein, die die volle Leistung der Konsole ausschöpfen soll. Obwohl die genauen Details noch nicht bekannt sind, erwarten Spieler eine bessere Grafik, eine höhere Auflösung und möglicherweise zusätzliche visuelle Effekte. Die Fans hinter Lies of P sind schon gespannt darauf, wie es sein wird, das düstere Abenteuer auf der PS5 Pro erleben zu können.

Lies of P is now @PlayStation 5 Pro Enhanced. pic.twitter.com/sEK7QQQLjs — Lies of P (@Liesofp) October 15, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

DLC und Fortsetzung in Entwicklung

Nebenbei arbeitet Neowiz auch an dem ersten DLC für Lies of P, der in Zukunft erscheinen soll und das Spiel um neue Inhalte erweitern wird. Außerdem soll bereits ein Nachfolger von Lies of P in Entwicklung sein. Die Entwickler wollen sich auf die Stärken des ersten Teils konzentrieren und in Bereichen verbessern, in denen noch Potenzial besteht. Viele Spieler freuen sich auf die optimierte Version und planen schon, Lies of P auf der PS5 Pro erneut zu spielen, um die technischen Verbesserungen in vollem Umfang zu genießen.

Mit dem PlayStation 5 Pro-Launch am 7. November 2024 können Spieler sich auf zahlreiche technische Verbesserungen und neue Inhalte freuen. Lies of P gehört jetzt schon zu einem der ersten Spiele, die von dieser Optimierung profitieren könnten, und die Erwartungen der Community sind hoch. Fans können es kaum erwarten, das Spiel in einer verbesserten Version zu spielen und auf die kommenden Erweiterungen von Neowitz.