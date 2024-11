PS5 Pro: Sony zeigt Liste mit mehr als 50 Spielen, die zum Launch optimiert werden

In dieser Woche erscheint die PlayStation 5 Pro und mehr als 50 Spiele werden zum Launch dafür optimiert.

Sony hat heute eine aktualisierte Liste mit Spielen veröffentlicht, die ihr direkt mit Verbesserungen auf der neuen Konsole spielen könnt.

PS5 Pro: Liste mit optimierten Spielen

Wie erwähnt, umfasst die Liste mehr als 50 Spiele. Und ist mitnichten vollständig, denn zum Beispiel fehlt Lords of the Fallen, das heute sein PS5-Pro-Update erhält.

Die PS5 Pro bietet unter anderem verbessertes Raytracing und Upscaling via PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). In vielen Spielen will man so für bessere Framerates von 60 fps oder sogar (bei unterstützter Hardware) 120 fps sorgen.

Unterdessen könnt ihr hier nachlesen und sehen, was Digital Foundry beim Auspacken der PlayStation 5 Pro herausgefunden hat.

Hier die von Sony veröffentlichte Liste mit Spielen, die zum Launch für die PS5 Pro optimiert werden: