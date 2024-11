PS5 Pro: Sonys Power-Upgrade mit exklusiven Features und neuer Gaming-Performance gestartet!

Sony hat heute die PlayStation 5 Pro offiziell auf den Markt gebracht. Die Konsole ist zum Preis von ca. 800 € erhältlich und richtet sich an Spieler, die Wert auf maximale Leistung und ein verbessertes Gaming-Erlebnis legen so Sony. Die PS5 Pro bietet neben Hardware-Verbesserungen auch exklusive Features, die sie von der regulären PS5 und der kürzlich veröffentlichten Slim-Version abheben soll.

Exklusives System-Theme und cooles Design

Ein Highlight der PS5 Pro ist das exklusive, animierte System-Theme, das auf der Willkommensseite verfügbar ist. Dieses Theme zeigt eine stilisierte Darstellung der internen Komponenten der Konsole und ist eine ästhetische Neuerung, die das Design der Pro-Version unterstreichen soll. Neben diesem exklusiven Theme stehen im Willkommensmenü weitere Hintergründe zur Auswahl, sodass Nutzer die Konsole individuell gestalten können. Optisch hebt sich die PS5 Pro durch ihre größere Bauweise von den anderen PS5-Modellen ab, wie aktuelle Vergleichsbilder zeigen. Damit schafft die PS5 Pro nicht nur ein Upgrade in Sachen Performance, sondern auch in ihrem individuellen Look.

💠PS5 Pro has an exclusive Background wallpaper for your ‘Welcome’ tab & looks awesome🍨 pic.twitter.com/b7nSKIun5m — Pure PlayStation (ピュア プレイステーション) (@Pure_PS) November 6, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Technische Verbesserungen für anspruchsvolle Gamer

Die PS5 Pro soll durch ihre technischen Verbesserungen überzeugen, die speziell für Gamer entwickelt wurden, die Wert auf hochauflösende Grafik und flüssiges Gameplay legen. Zum Verkaufsstart profitieren 55 PS5-Titel von den Hardware-Upgrades der PS5 Pro, darunter Lies of P, Final Fantasy 7 Rebirth und auch das kürzlich veröffentlichte Call of Duty: Black Ops 6. Diese Spiele bieten unter anderem fortschrittliches Raytracing, das für realistische Licht- und Schatteneffekte sorgt, sowie die PlayStation Spectral Super Resolution, die eine schärfere Darstellung ermöglicht. Auch höhere Bildraten von 60 Hz oder sogar 120 Hz gehören zu den Neuerungen, was vor allem bei actionreichen Spielen für ein immersiveres Erlebnis sorgen soll und das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben könnte.

Sony verfolgt mit der PS5 Pro eine klare langfristige Strategie.Laut Hideaki Nishino, CEO der Platform Business Group, begann die Entwicklung der PS5 Pro bereits vor dem Launch der ursprünglichen PS5. Das Unternehmen denkt stets an die Zukunft und plant die Konsolengenerationen mit einem zehnjährigen Zyklus im Blick. Die PS5 Pro ist damit nicht nur eine leistungsstarke Konsole für engagierte Spieler, sondern auch Teil von Sonys umfassender Vision für die Gaming-Zukunft, die Technik und Innovation vereint.