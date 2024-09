PS5 Pro: Zum Launch gibt es "40 bis 50" verbesserte Spiele, einige sind schon bekannt

Gestern wurde nach unzähligen Gerüchten im Vorfeld die PlayStation 5 Pro angekündigt.

Um von der stärkeren Hardware der neuen Konsole zu profitieren, sollen Spiele Upgrade-Patches erhalten. Einige davon nannte Sony bereits, aber zum Launch sollen noch mehr kommen.

Ein erster Schwung

Das geht aus einem Bericht von CNET hervor, für den man mit PS5-Lead-Architect Mark Cerny sprach.

Demnach ist zum Launch mit "rund 40 bis 50" verbesserten Spielen zu rechnen. Einige davon hat Sony bereits namentlich erwähnt:

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Bei The Last of Us 2, Spider-Man 2 oder Ratchet & Clank: Rift Apart ist zum Beispiel ein Sprung von 30 fps auf 60 fps im Qualitätsmodus zu erwarten. Bei Gran Turismo 7 kommen Raytracing-Reflexionen während der Rennen hinzu, das alles bei 60 fps.

Horizon Forbidden West erhält ein Upgrade für Beleuchtung und visuelle Effekte, ebenso wie für Verbesserungen bei Haaren und Haut in Zwischensequenzen. Ein Spiel, von dem CNET außerdem berichtet, ist F1 24, das neue Raytracing-Effekte während der Rennen erhalten soll.

Die PlayStation 5 Pro wird am 7. November 2024 auf den Markt kommen und kostet hierzulande 799,99 Euro.