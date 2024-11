PS5 Pro war von langer Hand geplant: "Denken immer einen Schritt voraus."

Nach Angaben hochrangiger Sony-Mitarbeiter war die PlayStation 5 Pro von Anfang an Teil von Sonys langfristiger Strategie und wurde als "5-Jahres-Projekt" konzipiert.

Hideaki Nishino, der CEO der Plattformabteilung bei Sony Interactive Entertainment, verriet in einem Interview mit Variety, dass die Entwicklung des Mid-Generation-Upgrade-Modells bereits vor dem Launch der PS5 begann. Ziel war es, mit innovativen Technologien und einer verbesserten Leistung Spielerinnen und Spieler anzusprechen, die auf High-End-Features Wert legen.

PS4 Pro-Erfahrungen bestätigen Nachfrage nach Premium-Konsolen

Sony konnte bereits aus der Einführung der PS4 Pro wertvolle Erfahrungen sammeln. Hideaki Nishino sagte: "Wir haben viel daraus gelernt. Als wir die PS4 Pro zusätzlich zur PS4 verkauften, entschieden sich tatsächlich 20 % der Kunden für die PS4 Pro." Die Zahlen zeigen, dass ein Markt für Premium-Modelle existiert. Zudem fügte Nishido hinzu, dass die PS4 Pro nicht nur bestehende Fans dazu brachte, ein Upgrade zu kaufen, sondern auch neue Nutzer anzog, die zuvor noch keine PlayStation-Konsole besaßen. Dies bestärkte Sony in der Entscheidung, auch für die PS5 eine Pro-Version zu entwickeln und diese nach dem Launch der PS5 gezielt umzusetzen, um den Marktbedarf an leistungsstärkeren Konsolen zu decken.

Technologischer Fortschritt und langfristige Planung für die PS5 Pro

In der heutigen Zeit entwickeln sich Technologien rasant, mit jährlichen Updates bei Smartphones und PCs. Für Sony war es daher wichtig, das PS5 Pro-Modell etwa drei bis fünf Jahre nach der PS5 zu veröffentlichen, um aktuelle technologische Fortschritte wie verbesserte Grafik- und Verarbeitungsleistung zu integrieren. Nishino betonte: "Wir entwerfen alles, indem wir immer einen Schritt vorausdenken. Es ist nicht so, dass wir einfach den nächsten Schritt machen, ohne die zwei Schritte danach zu kennen. So arbeiten wir nicht, weil wir sicherstellen müssen, dass der 10-Jahres-Zyklus einer Konsolengeneration weiterhin Bestand hat."

Sony ist sich sicher, dass großes Interesse an der PS5 Pro besteht. Nishino ist zuversichtlich, dass nicht nur engagierte Gamer, sondern auch neue Nutzer das Mid-Gen-Upgrade schätzen werden. Es bleibt spannend, wie gut sich die PS5 Pro verkaufen wird. Mit der PS5 Pro verfolgt Sony einen zukunftsorientierten Ansatz, bei dem jeder Schritt bereits im Hinblick auf zukünftige Generationen geplant wird. Ein Konzept, das sowohl Innovation als auch Langlebigkeit sicherstellen soll.

Während die Experten von Digital Foundry bislang guter Dinge über die Technik sind, wurde die Pro-Konsole nach der Ankündigung nicht durchweg mit offenen Armen willkommen geheißen. 800 Euro für ein Modell ohne Laufwerk dürfte für nicht gerade wenige in der Community zu viel verlangt sein – zumindest bis die Konsole bewiesen hat, dass sich die Investition lohnt.

Wir prüfen das für euch in Kürze, sobald wir das gute Stück in die Finger bekommen.