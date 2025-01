PS5: Sinnlose Aktion? Sony nimmt euch heute die beliebten Themes für PS1, PS2, PS3 und PS4 weg, nur um sie in den kommenden Monaten wieder zurückzubringen

Sony nimmt euch heute die Retro-Themes auf der PlayStation 5 weg.

Diese Themes, basierend auf der PlayStation 1, der PlayStation 2, der PlayStation 3 und der PlayStation 4, wurden zur Feier des 30. PlayStation-Geburtstags eingeführt.

Machen eine Pause

Das Merkwürdige daran ist, dass sie heute zwar verschwinden, Sony aber schon angekündigt hat, sie wieder zurückzubringen.

"Vielen Dank für die fantastische Resonanz auf die für begrenzte Zeit verfügbaren klassischen PlayStation-, PS2-, PS3- und PS4-Konsolendesigns, die ab morgen nicht mehr verfügbar sein werden", teilt das Unternehmen mit.

"Aufgrund der positiven Resonanz auf diese vier Themes arbeiten wir hinter den Kulissen daran, diese besonderen Designs in den kommenden Monaten wieder anzubieten."

Darüber hinaus will das Unternehmen jedoch keine weiteren Themes in dieser Art erstellen, macht euch also keine Hoffnung darauf: "Auch wenn es keine Pläne gibt, in Zukunft weitere Themes zu erstellen, freuen wir uns darauf, mit euch allen die alte PlayStation-Hardware zu feiern."

Veröffentlicht wurden die Themes, zusammen mit der Bootsequenz und dem Sound der ersten PlayStation, am 2. Dezember 2024, sie waren also etwas weniger als zwei Monate erhältlich.

Das Theme konnte man anhand dessen wählen, welche frühere Sony-Konsole euch am liebsten in Erinnerung geblieben ist. Oder ihr habt einfach jede Woche gewechselt, bleibt ja jedem selbst überlassen.

Für diejenigen, denen die Themes gefallen, sind das sicherlich gute Nachrichten, wenngleich sich die Frage stellt, warum Sony sie überhaupt entfernt, wenn man sie später wieder zurückbringt.

Habt ihr die Retro-Themes auf der PlayStation 5 genutzt? Wenn ja, welches davon? Und werdet ihr das in Zukunft wieder tun, nachdem sie zurückkehren?

In dieser Woche hat Sony auch die neuen PS-Plus-Spiele für den Februar 2025 bestätigt. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, dass das Abo ab 2026 kaum noch Spiele für die PlayStation 4 umfassen wird, stattdessen konzentriert man sich mehr auf die PS5.

Ebenso verzichtet man künftig darauf, PSN-Accounts auf dem PC zur Pflicht zu machen, will Spielerinnen und Spieler dort jedoch mit In-Game-Boni locken, die ihr bei der Nutzung eines Accounts erhaltet.