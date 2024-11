PS5: Sony plant angeblich neue schwarze Farbvarianten für DualSense Edge und Kopfhörer

Sony plant eine Neuerung für die PlayStation 5: Weitere schwarze Versionen der beliebten PS5-Zubehörteile sollen bald erhältlich sein. Laut dem bekannten Leaker billbil-kun wird die Ankündigung noch im November 2024 erwartet. Das Zubehör soll noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden. Zuvor gab es bereits den normalen DualSense und Konsolen-Cover in der Farbe Midnight Black. Nun möchte Sony wohl weitere Alternativen bieten, die sich ins schwarze Design einfügen und das Zubehör-Portfolio erweitern.

Neue schwarze Modelle und ihre Preise

Zu den geplanten schwarzen Modellen zählen der DualSense Edge Controller sowie die Pulse Elite und Pulse Explore Wireless Headphones. Die Preise sollen identisch zu den weißen Versionen sein. Der DualSense Edge könnte somit für 239,99 Euro erhältlich sein, während die Pulse Elite Headphones bei 149,99 Euro liegen könnten. Die Pulse Explore Headphones würden 219,99 Euro kosten. Die neuen Farboptionen richten sich an Fans, die ein einheitliches schwarzes Design bevorzugen.

Mögliche Enthüllung zum PlayStation-Jubiläum

Es wird spekuliert, dass die Enthüllung der neuen Varianten am 3. Dezember 2024 erfolgt, passend zum 30-jährigen Jubiläum von PlayStation. Sollte dies der Fall sein, könnten die neuen Accessoires noch rechtzeitig vor Weihnachten im Handel erhältlich sein. Sicherlich eine gute Geschenkidee für PlayStation-Besitzer. Fans dürfen gespannt sein, ob Sony auch eine Limited Edition oder weitere Überraschungen geplant hat, die das Zubehör-Portfolio noch weiter bereichern.

Mit neuen Farbvarianten und innovativen Hardwareplänen bleibt PlayStation jedenfalls ein Thema in der Gaming-Community.Sony möchte Spielern ermöglichen, ein einheitliches Design für ihre PlayStation 5 in Schwarz zu nutzen. Zur Zeit soll Sony auch schon an Plänen für die Zukunft arbeiten. Laut Berichten arbeitet der Konzern an einer tragbaren Version der PS5. Dieses Projekt befindet sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase und es bleibt unklar, ob es jemals verwirklicht wird. Allerdings feiert Sony gerade 30-jähriges Jubiläum mit seinem Adventskalender. Beim täglichen Login könnt ihr jeden Tag tolle Preise sowie exklusive Avatare erhalten.