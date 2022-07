PS5: Sony stellt Controller Backbone One für iPhones vor

Sony hat mit dem Backbone One – PlayStation Edition einen neuen Controller angekündigt, um via Remote Play auf dem iPhone zu spielen.

Das Design des Backbone One wurde dabei vom DualSense inspiriert, wie man ganz offensichtlich erkennen kann.

Passend zum Rest

Damit gliedert sich das Design des Backbone One in die anderen PS5-Produkte von Sony ein, etwa das Pulse 3D Headset.

"Der Backbone One ist das ultimative Gaming-Erlebnis für PlayStation-Spiele auf dem iPhone", sagt das Unternehmen. "Wenn ihr einen Breitbandanschluss und eine PS5- oder PS4-Konsole habt, könnt ihr einfach eure iPhones an den Backbone One anschließen und dank der PS-Remote-Play-App im Handumdrehen eure PS5- und PS4-Spiele spielen, sowohl im Freien als auch zu Hause."

Auch mit Spielen aus dem App Store und anderem Spiele-Streaming-Services, die Controller unterstützen, soll der Controller gut funktionieren. Als Beispiele nennt Sony Genshin Impact, Fantasian und Call of Duty Mobile.

Der Backbone One in der PlayStation Edition.

"Für ein personalisiertes PlayStation-Erlebnis können Spieler sich außerdem die Backbone-App herunterladen. In der App findet ihr verschiedene PlayStation-Integrationen, unter anderem benutzerdefinierte Glyphen, die die legendären PlayStation-Formen repräsentieren. Zusätzlich habt ihr die Wahl aus Hunderten von Spieletiteln. In der Backbone-App finden Spieler außerdem eine eigene Reihe von Neuerscheinungen und Updates von PlayStation."

Mit Strom versorgt wird der Backbone One über den Akku eures iPhones, ein Aufladen des Controllers selbst ist daher nicht erforderlich.

Bestellen sind bereits hier möglich, der Preis liegt bei 119,99 Euro.